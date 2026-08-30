HÜDA PAR'dan Kardeşlik ve Adalet Vurgusu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kardeşlik için, adaletin, huzurun bölgemize ve tüm dünyaya hakim olması için elimizi değil, gerekirse canımızı da taşın altına koymaya hazırız ve tüm gücümüzle bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapıcıoğlu, Bingöl'de partisinin 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Yapıcıoğlu, partisinin kuruluşundan bu yana "önce insan, öncelik adalet" şiarıyla hareket ettiğini söyledi.

Hakkın hakim olması ve adaletin yeniden tesis edilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Bu uğurda gerekirse şahsi ve partisel çıkarlarımızı feda ettik. Bundan sonra da feda etmeye hazır olacağız. Allah'ın izniyle hak davamız, hürriyet davamız, adalet davamız bu azim ve kararlılıkla bundan sonra devam edecek." şeklinde konuştu.

Yapıcıoğlu, insanları birbirinden ayırmaya ve farklı kimlikler üzerinden karşı karşıya getirmeye yönelik girişimler olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Medeniyetimiz diyor ki bütün insanlar Allah'ın eşit şekilde yarattığı, yaratılışta birbirine eş olan Allah'ın kullarıdır ve bütün inananlar birbirinin kardeşidir. Kardeş kardeşine zulmetmez. Kardeş kardeşi darda bırakmaz, sırtını çevirmez. Hayatın temel kanunu kavga, çekişme değildir. Hayatın temel kanunu yardımlaşmadır. Hayatın temel kanunu iyiliği yaymadır."

Partisinin toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin bazı kanun teklifleri hazırladığını anlatarak, uyuşturucuyla mücadele, ailenin korunması ve soykırım suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Yapıcıoğlu, "Birileri 4 vekilimizin bile orada (Meclis'te) olmasından rahatsızlar. Neden? Çünkü hakkın, hakikatin sesinin duyulmasını istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Siyonizm bölgesel ve küresel barış açısından tehdit oluşturuyor. Bu gerçeğin inşallah her gün daha fazla sayıda insan tarafından fark edilmesi için çabalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da hükümet de bu konuda çok güzel bir çaba ortaya koyuyor. Bu savaş siyonizm ile Hamas arasındaki bir savaş, siyonizm ile Gazze arasındaki bir savaş, İsrail ile Filistin arasındaki bir savaş, Arap-Yahudi savaşı değil. Bu, siyonizmin insanlığa açtığı bir savaştır ve insan olan herkesin bu zulme karşı durması gerekir."

Yapıcıoğlu, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Kardeşlik için, adaletin, huzurun bölgemize ve tüm dünyaya hakim olması için elimizi değil, gerekirse canımızı da taşın altına koymaya hazırız ve tüm gücümüzle bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tek listeyle yapılan seçimde Recep Butaku, tüm delegelerin oyunu alarak yeni il başkanı seçildi.