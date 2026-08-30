HÜDA PAR'dan Kardeşlik ve Adalet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HÜDA PAR'dan Kardeşlik ve Adalet Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zekeriya Yapıcıoğlu, hakkın hakimiyeti için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kardeşlik için, adaletin, huzurun bölgemize ve tüm dünyaya hakim olması için elimizi değil, gerekirse canımızı da taşın altına koymaya hazırız ve tüm gücümüzle bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapıcıoğlu, Bingöl'de partisinin 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Yapıcıoğlu, partisinin kuruluşundan bu yana "önce insan, öncelik adalet" şiarıyla hareket ettiğini söyledi.

Hakkın hakim olması ve adaletin yeniden tesis edilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Bu uğurda gerekirse şahsi ve partisel çıkarlarımızı feda ettik. Bundan sonra da feda etmeye hazır olacağız. Allah'ın izniyle hak davamız, hürriyet davamız, adalet davamız bu azim ve kararlılıkla bundan sonra devam edecek." şeklinde konuştu.

Yapıcıoğlu, insanları birbirinden ayırmaya ve farklı kimlikler üzerinden karşı karşıya getirmeye yönelik girişimler olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Medeniyetimiz diyor ki bütün insanlar Allah'ın eşit şekilde yarattığı, yaratılışta birbirine eş olan Allah'ın kullarıdır ve bütün inananlar birbirinin kardeşidir. Kardeş kardeşine zulmetmez. Kardeş kardeşi darda bırakmaz, sırtını çevirmez. Hayatın temel kanunu kavga, çekişme değildir. Hayatın temel kanunu yardımlaşmadır. Hayatın temel kanunu iyiliği yaymadır."

Partisinin toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin bazı kanun teklifleri hazırladığını anlatarak, uyuşturucuyla mücadele, ailenin korunması ve soykırım suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Yapıcıoğlu, "Birileri 4 vekilimizin bile orada (Meclis'te) olmasından rahatsızlar. Neden? Çünkü hakkın, hakikatin sesinin duyulmasını istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Siyonizm bölgesel ve küresel barış açısından tehdit oluşturuyor. Bu gerçeğin inşallah her gün daha fazla sayıda insan tarafından fark edilmesi için çabalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da hükümet de bu konuda çok güzel bir çaba ortaya koyuyor. Bu savaş siyonizm ile Hamas arasındaki bir savaş, siyonizm ile Gazze arasındaki bir savaş, İsrail ile Filistin arasındaki bir savaş, Arap-Yahudi savaşı değil. Bu, siyonizmin insanlığa açtığı bir savaştır ve insan olan herkesin bu zulme karşı durması gerekir."

Yapıcıoğlu, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Kardeşlik için, adaletin, huzurun bölgemize ve tüm dünyaya hakim olması için elimizi değil, gerekirse canımızı da taşın altına koymaya hazırız ve tüm gücümüzle bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tek listeyle yapılan seçimde Recep Butaku, tüm delegelerin oyunu alarak yeni il başkanı seçildi.

Kaynak: AA

Zekeriya Yapıcıoğlu, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan Kardeşlik ve Adalet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken... Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
19:59
Maça damga vuran kare Mbappe golünü attı, Ester’e armağan etti
Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti
19:46
Galatasaray taraftarından Leao’ya surat asan Kaan Ayhan’a tepki çığ gibi
Galatasaray taraftarından Leao'ya surat asan Kaan Ayhan'a tepki çığ gibi
18:35
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 20:16:10. #7.12#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan Kardeşlik ve Adalet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement