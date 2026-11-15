HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Adana'da kardeşlik hukukunu vurguladı - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Adana'da kardeşlik hukukunu vurguladı

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Adana\'da kardeşlik hukukunu vurguladı
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Adana'daki 5. Olağan İl Kongresi'nde Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirerek kardeşlik hukukunun hakim kılınması halinde engel ve sorun kalmayacağını söyledi. Kongrede Fethullah Beyazçiçek yeniden il başkanı seçildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Kardeşlik hukukunu hakim kılıp saflarımızı sıklaştırabilirsek aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmaz." dedi.

Yapıcıoğlu, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 14 yıl önce dürüst siyaset ve gerçek adalet şiarıyla yola çıktıklarını belirtti.

Halkın dertlerini dinleyen ve sorunları gündeme taşıyan bir siyaset anlayışının mensupları olduklarını belirten Yapıcıoğlu, "Haksızlığa uğrayanın yanında durmak, hakkı savunmak ve adaleti talep etmek bizim en önemli vazifemizdir." ifadesini kullandı.

Gençlerin geleceğini güvence altına almanın herkesin sorumluluğunda olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, bir toplumun geleceğinin, gençliğin durumu ve aile yapısının sağlamlığıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi.

"Gazzeli çocukların karşı karşıya bırakıldığı bu vahşeti hiç kimse görmezden gelemez"

Yapıcıoğlu, Gazze'de yaşananların "kanayan bir yara" olarak ortada durduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve her türlü imkanı elinden alınmış masum insanların katledildiği, hastanelerin, okulların, ibadethanelerin pervasızca hedef alındığı saldırılarla insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Ekim 2023'ten bu yana sadece sağlık hizmetlerine yapılan saldırı sayısı 793. Bu saldırılarda 1725 sağlık çalışanı katledildi. Üç gün önce Nasır Hastanesi'ni bir kez daha vurdular ve maalesef dünyanın seyirci kaldığı bu saldırılar tüm acımasızlığıyla devam etmekte."

Şiddetli yağışlar ve sel felaketinin, Gazze'deki yıkımı daha da ağırlaştırdığını belirten Yapıcıoğlu, "Gazzeli çocukların karşı karşıya bırakıldığı bu vahşeti hiç kimse görmezden gelemez." dedi.

"Terörsüz Türkiye süreci"

Zekeriya Yapıcıoğlu, yaşanan bölgesel ve küresel krizlerle birlikte Türkiye'nin de tarihi günlerden geçtiğini ifade ederek, "İç cephemizin tahkim edilmesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir." diye konuştu.

Terörün sona ermesinin Türkiye'nin geleceği açısından hayati önem taşıdığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"İnancımız odur ki inşallah silah devreden çıkacak ve Kürt meselesinin de adalet temelinde çözümü için uygun zemin oluşacak. Kardeşlik hukukunu hakim kılıp saflarımızı sıklaştırabilirsek aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmaz."

Tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Fethullah Beyazçiçek yeniden göreve seçildi.

Kaynak: AA
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