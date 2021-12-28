Üye Girişi
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir" - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir"

28.12.2021 12:16

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Eğer partimiz ve memleketimiz için hayırlı olduğuna kanaat getirsek ittifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Eğer partimiz ve memleketimiz için hayırlı olduğuna kanaat getirsek ittifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir." dedi.

Yapıcıoğlu, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, birkaç gündür Adana ve Mersin'de esnaf ziyareti yapıp iş adamlarıyla görüştüklerini söyledi. Uzun zamandan beri ülke gündeminin ekonomi olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, doların kısa bir süre içerisinde neredeyse ikiye katlanmasının ekonomik gerekçelerle açıklanacak bir durum olmadığını ifade etti. Yapıcıoğlu, bu durumun tamamen psikolojik bir operasyon olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"İnsanlar dolar daha da yükselecek endişesiyle panik halinde dolara hücum ettikleri için dolar bu kadar yükselmişti. Nitekim hükümetin açıklamış olduğu politika bu psikolojiyi rahatlattığı için, TL'ye güven arttığı için ve TL'ye geçenler döviz kurunun yükselmesinden dolayı herhangi bir zarara uğramayacakları, bu farkın garanti edilmesinden dolayı dolarda sert bir düşüş oldu. Buna rağmen hemen her gün pek çok internet sitesinde ya da gazetede şöyle haberler duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz. 'Falanca ekonomistin tahminine göre şu gün dolarda ve altında patlama olacak, 3 Ocak'tan sonra kimse doları tutamayacak, dolarda çok sert yükselişler yeniden gelecek.' diye bu psikolojiyi canlandırma niyetiyle yapılan haberler var. Doların yeniden pik yapması, çok sert bir şekilde yükselmesi herkese zarar verecektir. Sadece hükümeti yıpratma adına bu tip haberlerin yapılması gerçekten memleket adına üzücüdür. Bizler de muhalefet partisi olarak hükümetin ekonomi politikaları yeri geldiğinde çok sert eleştirdik hala da eleştiriyoruz. Bugüne gelinmesinin başlıca müsebbibi hükümetin yanlış eleştiri politikalarıdır ama ülke ekonomisinin çok ciddi zararlar görmesine sebebiyet verecek şekilde açıklamalar yapmak vatanseverlik değildir."

Türkiye'nin tarım ve gıda konusunda kendi kendine yeter bir ülke olmak zorunda olduğuna değinen Yapıcıoğlu, çiftçinin hiçbir şekilde zarar etmeyeceği destekleme programlarının devreye alınması gerektiğini aktardı.

Yapıcıoğlu, bir gazetecinin "Seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceksiniz, bir ittifak içerisinde yer alacak mısınız?" sorusu üzerine şu an HÜDA Par'ın herhangi bir ittifak içerisinde olmadığını hatırlattı. Seçimlerin zamanında yapılması halinde 1,5 yıl gibi bir zamanın olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda ittifak meselesini gündeme almak bizim açımızdan erkendir. Bu nedenle biz herhangi bir ittifak görüşmesi yapmadık. Herhangi bir ittifaka angaje olma durumumuz yoktur. Seçimler yaklaştığında vakti, zamanı geldiğinde görüşülür. Siyasetin doğasında vardır ittifaklar. Hele hele bu seçim sistemi hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem de yüzde onluk baraj sistemi adeta partileri ittifak yapmaya doğru itiyor, zorluyor. Buna rağmen aynı sistem ile seçimlere gidilmesine rağmen 2018 seçimlerinde HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakta yer almadık. 81 vilayette kendi adaylarımızla seçimlere girdik. Seçimler yaklaştığında ittifaklarla ilgili eğer uygun bir ittifak teklifi olursa partimizin yetkili organlarında bunu değerlendiririz. Eğer partimiz ve memleketimiz için hayırlı olduğuna kanaat getirsek ittifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir."

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir

YORUMLAR
500

Zekeriya Yapıcıoğlu, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 'İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir' - Son Dakika


Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın adayı olur mu? Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın adayı olur mu?         
13:20
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama         
13:11
CHP'li 11 belediye başkanından ortak açıklama: İBB'ye yapılan bize yapılmıştır CHP'li 11 belediye başkanından ortak açıklama: İBB'ye yapılan bize yapılmıştır         
13:05
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11

Son Dakika Haberleri
13:05 CHP'li 11 belediye başkanından ortak açıklama: İBB'ye yapılan bize yapılmıştır
13:02 Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var
12:55 Kumru ve Ömer evlendi mi? İşte entrikaların dizisi Yasak Elma'da dün yaşananlar
12:48 Aziz Babuşcu, ekranlarda AK Parti adına konuşanlara seslendi: Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin
12:40 HDP-DEVA görüşmesi! İki partinin liderleri "Mutabakat içindeyiz" dedi
12:38 Oyuncu İbrahim Çelikkol ve 4 yıllık eşi Mihre Çelikkol'un boşanacakları iddia edildi! İşte detaylar
12:31 Düğün gecesi karısından dayak yiyen adam hastaneye koştu! Darp raporuyla, boşanma davası açtı
12:26 Suudi Arabistan'da feci kaza! Kamyon camiye girdi: 5 yaralı
12:25 Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar
12:21 "Emmi", Üç Kuruş'ta! Aşk, ihanet, intikam: Son bölümde neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 13:25:41. #1.13#
SON DAKİKA: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement