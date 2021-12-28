HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "İttifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir" - Son Dakika

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Eğer partimiz ve memleketimiz için hayırlı olduğuna kanaat getirsek ittifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir." dedi.

Yapıcıoğlu, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, birkaç gündür Adana ve Mersin'de esnaf ziyareti yapıp iş adamlarıyla görüştüklerini söyledi. Uzun zamandan beri ülke gündeminin ekonomi olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, doların kısa bir süre içerisinde neredeyse ikiye katlanmasının ekonomik gerekçelerle açıklanacak bir durum olmadığını ifade etti. Yapıcıoğlu, bu durumun tamamen psikolojik bir operasyon olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"İnsanlar dolar daha da yükselecek endişesiyle panik halinde dolara hücum ettikleri için dolar bu kadar yükselmişti. Nitekim hükümetin açıklamış olduğu politika bu psikolojiyi rahatlattığı için, TL'ye güven arttığı için ve TL'ye geçenler döviz kurunun yükselmesinden dolayı herhangi bir zarara uğramayacakları, bu farkın garanti edilmesinden dolayı dolarda sert bir düşüş oldu. Buna rağmen hemen her gün pek çok internet sitesinde ya da gazetede şöyle haberler duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz. 'Falanca ekonomistin tahminine göre şu gün dolarda ve altında patlama olacak, 3 Ocak'tan sonra kimse doları tutamayacak, dolarda çok sert yükselişler yeniden gelecek.' diye bu psikolojiyi canlandırma niyetiyle yapılan haberler var. Doların yeniden pik yapması, çok sert bir şekilde yükselmesi herkese zarar verecektir. Sadece hükümeti yıpratma adına bu tip haberlerin yapılması gerçekten memleket adına üzücüdür. Bizler de muhalefet partisi olarak hükümetin ekonomi politikaları yeri geldiğinde çok sert eleştirdik hala da eleştiriyoruz. Bugüne gelinmesinin başlıca müsebbibi hükümetin yanlış eleştiri politikalarıdır ama ülke ekonomisinin çok ciddi zararlar görmesine sebebiyet verecek şekilde açıklamalar yapmak vatanseverlik değildir."

Türkiye'nin tarım ve gıda konusunda kendi kendine yeter bir ülke olmak zorunda olduğuna değinen Yapıcıoğlu, çiftçinin hiçbir şekilde zarar etmeyeceği destekleme programlarının devreye alınması gerektiğini aktardı.

Yapıcıoğlu, bir gazetecinin "Seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceksiniz, bir ittifak içerisinde yer alacak mısınız?" sorusu üzerine şu an HÜDA Par'ın herhangi bir ittifak içerisinde olmadığını hatırlattı. Seçimlerin zamanında yapılması halinde 1,5 yıl gibi bir zamanın olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda ittifak meselesini gündeme almak bizim açımızdan erkendir. Bu nedenle biz herhangi bir ittifak görüşmesi yapmadık. Herhangi bir ittifaka angaje olma durumumuz yoktur. Seçimler yaklaştığında vakti, zamanı geldiğinde görüşülür. Siyasetin doğasında vardır ittifaklar. Hele hele bu seçim sistemi hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem de yüzde onluk baraj sistemi adeta partileri ittifak yapmaya doğru itiyor, zorluyor. Buna rağmen aynı sistem ile seçimlere gidilmesine rağmen 2018 seçimlerinde HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakta yer almadık. 81 vilayette kendi adaylarımızla seçimlere girdik. Seçimler yaklaştığında ittifaklarla ilgili eğer uygun bir ittifak teklifi olursa partimizin yetkili organlarında bunu değerlendiririz. Eğer partimiz ve memleketimiz için hayırlı olduğuna kanaat getirsek ittifaklardan birinde yer alabiliriz ya da belki üçüncü bir ittifak oluşabilir."