Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "2024 seçimlerinde adaylarımızı çıkarttık, vatandaşlarımızın oylarına talibiz." dedi.
Isparta'da bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından dolayı seçime buruk girdiklerini, coşkulu seçim kampanyası yapmak istemediklerini söyledi.
Yapıcıoğlu, adaylarını tanıtmak için 81 ili gezdiklerini belirterek, "2024 seçimlerinde adaylarımızı çıkarttık, vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Seçim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün dünyada almış bir zulüm gidiyor, eğer bu zulmü durduramazsak bu zulüm Filistin ile sınırlı kalmayacak yavaş yavaş genişleyerek belki Allah korusun bizi de içine alacak, ateş gibi etrafı kasıp kavuracak." ifadelerini kullandı.
HÜDA PAR'ın 2023 Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlerine girdiğini anımsatan Yapıcıoğlu, ilk defa parlamentoda temsil etme imkanı bulduklarını anlattı.
31 Mart'ta bir savaşa değil seçime gidileceğini dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:
"Tüm siyasi partilerin ve adayların kullandıkları kelimelere hassasiyetle dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer siyasi partiler bizim rakiplerimizdir, hiçbirisi bizim düşmanımız değildir. Öyleyse kullanılacak dile de herkes dikkat etsin. Milleti, vatandaşı birbirine karşı kışkırtıcı üsluptan herkes imtina etsin. Kendi tabanını kontrol edebilmek için 3-5 oy artırabilmek için vatandaşı birbirine kışkırtan, karşı tarafı düşman gibi gösteren kişiler memlekete iyilik yapmıyor. Vatandaşa çağrımız bu kışkırtmalara gelmeyin."
Daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda Gazze Nöbet Çadırı'nı ziyaret eden Yapıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada ise Filistin'deki zulmün 7 Ekim'den beri devam ettiğini ve İsrail'in savaş suçu işlediğini hatırlatarak, bu zulmün bir an önce durması gerektiğini ifade etti.
İsrail'in Gazze'ye yardım konvoylarının girmesine engel olduğunu, insanların aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edildiğini belirten Yapıcıoğlu, "Yardım konvoylarını oradaki sivil insanları avlamak, katletmek için adeta bir yem olarak kullandılar. Yardım konvoyları içeri girerken orada toplanan insanların üzerine mermi yağdırdılar. Çiğnenmemiş hiç kırmızı çizgi, hiçbir ahlak ve hukuk kuralı bırakmadılar." diye konuştu.
Daha sonra Yapıcıoğlu, Bediüzzaman Said Nursi'nin evini ziyaret etti.
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