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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, anayasa değişikliğinde bütçeyle ilgili hükmün yer alması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, anayasa değişikliğinde bütçeyle ilgili hükmün yer alması gerektiğini söyledi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bursa 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinde bütçeyle ilgili hükmün yer alması gerektiğini belirtti. Yapıcıoğlu ayrıca asgari ücretin tarifinin düzeltilmesi ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, anayasa değişikliğinde bütçeyle ilgili hükmün yer alması gerektiğini söyledi
16.12.2023 - 23:05,
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Anayasa değişikliğinde şu hususun da mutlaka yer alması gerektiğini söylüyoruz; anayasada yer alacak maddelerden biri bütçeyle ilgili olmalı. Denk bütçe olma zorunluluğu anayasal bir hüküm haline getirilmeli." dedi.

Yapıcıoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Bursa 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek, İslam aleminin bir araya gelerek bu tür saldırılara karşı koyması gerektiğini anlattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci kez toplanacağını belirten Yapıcıoğlu, "Asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda farklı farklı sesler yükseliyor. Biz ilk günden beri şunu söylüyoruz: Diyoruz ki asgari ücretin tarifinde işçinin sadece kendisi var. Onun eğer evliyse eşi, varsa çoluk çocuğu, yanında kalıyorsa anne babası bu tarifin içinde değil. İşe önce asgari ücretin tarifini düzeltmekle başlamak gerekiyor." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, asgari ücretin mevcut mevzuata göre sadece işçinin beslenme, barınma, sağlık, kültür, eğitim gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek güçte olduğunu, buna ailesinin de dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Emekli maaşlarının da iyileştirilmesine ihtiyaç olduğuna değinen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Parti programımızda, partimizi kurduğumuz günden beri talep ettiğimiz bir şey var. Yakın bir geçmişe kadar Türkiye'nin gündemdeki konulardan biri de anayasa değişikliğiydi ve biz de bütçeyle ilgili yapılacak olan anayasa değişikliğinde şu hususun da mutlaka yer alması gerektiğini söylüyoruz; anayasada yer alacak maddelerden biri bütçeyle ilgili olmalı. Denk bütçe olma zorunluluğu anayasal bir hüküm haline getirilmeli. Bütçede borçlanmadan dolayı faize ayrılan pay her yıl biraz daha artıyor. Eğer faiz borcumuz olmazsa pek çok kişi baktığında bunu görecektir ki borçlanmaya ihtiyacımız olmayacak. Yani biz faiz borcunu ödemek için borçlanıyoruz, o borcun ana parasıyla bir de faizini ödüyoruz. Sürekli faize ödediğimiz para artıyor, sürekli bizim borcumuz yukarıya doğru çıkıyor. Bu sistemden, bu kapitalist cendereden kurtulmak için mutlaka bir çıkış yolu bulmalı ve bütçenin denk olması zorunluluğu anayasal bir hüküm haline getirilmelidir."

Tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR Bursa İl Başkanlığına Mehmet Şimşek yeniden seçildi.

Kaynak: AA
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Zekeriya Yapıcıoğlu, Bursa, Son Dakika

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