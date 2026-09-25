HÜDA PAR'lı Dinç, Bismil'de çiftçiye mazot, ilaç ve enerji desteği için çağrı yaptı - Son Dakika
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HÜDA PAR'lı Dinç, Bismil'de çiftçiye mazot, ilaç ve enerji desteği için çağrı yaptı

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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis'te çiftçilerin artan mazot, ilaç ve enerji maliyetleri nedeniyle mağdur olduğunu belirterek desteklerin artırılmasını istedi. Bismil'de hazine arazileri, elektrik faturası, imar ve taşımalı eğitim sorunlarını da aktardı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, tarımsal girdi maliyetlerinin çiftçileri mağdur ettiğini, bu konuda desteklerin artırılması gerektiğini belirtti.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine ziyaret gerçekleştirdiğini, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinlediğini aktardı.

İlçenin Uğrak Mahallesi'nde hazine arazileriyle ilgili sorunlar yaşandığını, uygun arazilerin satılması ve tanzim işlemlerinin gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Dinç, Balcılar Mahallesi'ndeki çiftçilerin elektrik faturalarını aylık değil, tarımsal üretim sezonunun sonunda ödemek istediklerini anlattı.

Bismil'in tarım sektörü için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Tarımsal girdi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle çiftçiler ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çiftçilerin üretime devam edebilmesi ve artan maliyetlerin yükünün azaltılması amacıyla çiftçilere yönelik desteklerin artmasını talep ediyorlar. Sadece Bismil'de değil, çoğu yerde çiftçilerle yaptığımız ziyaretlerde özellikle mazot, ilaç ve enerji fiyatlarının yüksek olması ciddi manada çiftçileri mağdur ediyor. Çiftçiler feryat ediyorlar. 'Artık böyle giderse biz bir dahaki sene tarlamızı ekemeyiz' diyorlar. Bunların feryatlarına, seslerine kulak verilmeli, talepleri mutlaka dikkate alınmalı."

Bismil'de imar sorunu yaşandığı ve bu nedenle doğal gaz aboneliği açılmasında problemler olduğu yönünde şikayetler iletildiğini kaydeden Dinç, Diyarbakır-Batman yolunun bir an önce tamamlanmasını istedi.

Dinç, birçok köyde çeşitli problemler olduğunu, bunların giderilmesi gerektiğini belirterek, Bismil ve Çınar ilçelerinde taşımalı eğitimde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle pek çok öğrencinin okula gidemediğini savundu.

Kaynak: AA
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