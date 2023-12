HÜDA PAR Milletvekili: Asgari ücret, çalışanın ve ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenmeli

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, asgari ücretin, çalışanın ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini anımsattı.

Yeni asgari ücretin kısa bir süre içerisinde açıklanacağına işaret eden Demir, "Asgari ücret, çalışanın ve bakmakla yükümlü ailesinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmeli. Vatandaş ancak bu şekilde enflasyona ezdirilmemiş olacak. Eğer ailesi hesaba katılmazsa asgari ücret ne kadar arttırılırsa artırılsın, yüksek enflasyonun altında kalacak ve insanlar mağdur olacaktır." diye konuştu.

Asgari ücret belirlenirken küçük ve orta ölçekli işletmelerin de gözetilmesi, işverenin zora sokulmaması gerektiğini dile getiren Demir, hali hazırdaki yüksek vergilerin ve SGK primlerinin işvereni zorladığını belirtti.

Demir, "Yüksek SGK primleri, işvereni, işçi çıkarmaya, sigortasız işçi çalıştırmaya, sattığı ürüne zam yapmaya ya da küçülmeye giderek iş yerini kapatmaya zorlamakta. Bunun önüne geçilmesi için hükümetin de işverenlerle birlikte taşın altına elini koyması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Daha önce primlere uygulanan indirimler tekrar uygulanmalı, ilave istihdam indirimleri ve benzeri teşvik uygulamaları devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahzade Demir, Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesinin toplumda çok olumlu karşılandığını savunarak, "Şeyh Said efendi Türk toplumunun değer verdiği önemli bir alim. Her ne kadar farklı düşünenler olsa da bu gerçeği değiştirmiyor. Bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesi geciktirilmiş, güzel, olumlu bir karar." ifadelerini kullandı.