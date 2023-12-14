HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Bedelli askerlik ücreti makul bir seviyeye getirilmeli

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Bedelli askerlik ücreti makul bir seviyeye getirilmeli." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin'de yaşanan insanlık suçu ve soykırımın hala devam ettiğini ifade ederek, yaşananların insanlık haysiyetini ve şerefini ayaklar altında aldığını söyledi.

Bunlar karşısında sessizliğini bozmayan devletlerin ve yetkililerin vebalin altından kalkamayacağını kaydeden Dinç, herkes sussa da kendilerinin susmayacağını belirtti.

Dinç, bedelli askerlik ücretlerinin 2019'da 33 bin lira iken 2023'te 122 bin lira olduğunu, 2024'te çok daha yükseleceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. "Bedelli askerlik ücreti makul bir seviyeye getirilmeli" diyen Dinç, getirilmeyecekse de gençler açısından ödenmesi güç olan bu ücretin taksitlendirilmesini istedi.

Bedelli askerlik yapanlara kışla zorunluluğunun kaldırılmasını talep eden Dinç, bunun yerine ilk yardım, arama kurtarma eğitimleri verilebileceğini söyledi.

Dinç, bakaya kalan veya yoklama kaçağı olan gençlerin para cezasının da bir kereye mahsus silinmesini istedi.