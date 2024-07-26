HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Soykırımcıları alkışlamak, uluslararası hukuku çiğnemektir - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Soykırımcıları alkışlamak, uluslararası hukuku çiğnemektir

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'de yaşanan soykırımı ve ABD Kongresinde soykırımcıların alkışlanmasını eleştirerek, bu alkışların soykırımcılarla ortaklık anlamına geldiğini belirtti. Dinç, uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını ve tüm dünya ülkelerini ABD ile ilişkilerini gözden geçirmeye çağırdı. Ayrıca Dinç, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin TBMM'ye davet edilmesini ve Filistin'deki durumu anlatmasını istedi.

26.07.2024 17:23
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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Gazze'de soykırım yaşanırken soykırımcıların başının ABD Kongresinde alkışlandığını belirterek, "Bu alkışlar, soykırımcılarla ortak olduklarının bir itirafıdır." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Filistin'de şu anda bir soykırım yaşandığını belirtti. Her gün, her saat, her saniye çocukların, kadınların, sivillerin katledildiğini, bir insanlık kıyımının sürdüğünü ifade eden Dinç, bu soykırım yaşanırken ABD Kongresinde soykırımcıların başı Netanyahu'nun ayakta alkışlandığını ifade ederek, "Bu alkışlar, soykırımcılarla ortak olduklarının bir itirafıdır." diye konuştu.

Soykırımcıyı alkışlamanın, uluslararası hukukun ayaklar altına alınması anlamına geldiğini dile getiren Dinç, başta İslam ülkeleri olmak üzere "vicdanı sönmemiş tüm dünya ülkelerini", ABD ile tüm ilişkilerini gözden geçirmeye çağırdı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin TBMM'ye davet edilmesini ve bir konuşma yaparak Filistin'de yaşananları anlatmasını istediklerini aktaran Dinç, "Milletvekilleri olarak da onu ayakta alkışlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de madde bağımlısı bir kişinin 4 kişinin ölümüne neden olduğunu, 5 kişiyi yaraladığını hatırlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Cinayetlerin yüzde 60'ı uyuşturucu bağımlıları tarafından gerçekleştiriliyor. Kadına şiddetten, Ailenin Korunması Kanunu'ndan bahsedenler, bunların nedenleriyle ilgili tek bir şey söylemiyor. Uyuşturucuya gençlerimiz neden bulaşıyor, bunlar üzerinde ciddi bir şekilde tartışılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Soykırımcıları alkışlamak, uluslararası hukuku çiğnemektir - Son Dakika

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SON DAKİKA: HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Soykırımcıları alkışlamak, uluslararası hukuku çiğnemektir - Son Dakika
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