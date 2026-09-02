HÜDA PAR milletvekili maaşlı çalışanlar için aile esaslı vergi modeli önerdi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, ücret gelirlerinde aile esaslı vergilendirme modeline geçilmesi önerisinde bulundu.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ücretlilerin gelir vergisi tarifesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Vergi sisteminde maaşlı çalışanların geçim şartları ve aile yükünün dikkate alınmasını isteyen Demir, tek tip vergi dilimi uygulanmasının vergide adaletsizliğe neden olduğunu belirtti.

Mevcut sistemde ücret gelirleri vergilendirilirken çalışanın medeni durumu, eşinin gelir durumu ve çocuk sayısının dikkate alınmadığına işaret eden Demir, "3 çocuklu bir çalışan ile bekar bir çalışanın aynı vergi tarifesine tabi tutulması hakkaniyetli ve adil değildir. Bu nedenle gelir vergisinin ilk dilimi 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırına bağlanmalı ve bu eşik her yıl otomatik olarak güncellenmelidir." ifadesini kullandı.

Demir, "Ücret gelirlerinde aile esaslı vergilendirme modeline geçilmelidir. Vergi matrahları belirlenirken çalışanın medeni durumu, eşinin gelir elde edip etmediği ve çocuk sayısı dikkate muhakkak alınmalıdır. Bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı arttıkça vergiye tabi gelir eşiği de yükseltilmelidir." dedi.