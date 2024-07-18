HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı, şiddet olaylarını partiyle ilişkilendirmeye çalışanlarla hesaplaşacak

Politika

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, bazı şiddet olaylarını partisiyle ilişkilendirmeye çalışanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını söyledi.

Ramanlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçuna katılan ve Türk vatandaşlığı bulunan çifte vatandaşların "mal varlıklarına el koyulmasına, vatandaşlıktan çıkarılmasına" ilişkin kanun tekliflerinin TBMM Genel Kurul gündemine alındığı anımsattı.

Milletvekillerinin inisiyatif almasını ve bu kanun teklifinin görüşülmesini isteyen Ramanlı, " Filistin'deki soykırıma TBMM'nin sessiz kalmadığını tüm dünyaya gösterelim." dedi.

Filistin'deki soykırım suçuna karışanların yargılanmasının önünün açılmasını istediklerini dile getiren Ramanlı, "Umuyor ve diliyoruz ki Meclis kapanmadan bu kanun teklifimiz oy birliği ile kabul edilir." diye konuştu.

Ramanlı, Diyarbakır'daki bazı şiddet olaylarının partisiyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek, tepki göstedi.

Ramanlı, "Bazı şiddet olaylarını bizimle ilişkilendirmeye çalışanla her kim olursa hukuk önünde hesaplaşacağız. Tavrımız ve duruşumuz ilk günden beri belli olduğu halde bizi şiddetle ilintili göstermeye çalışanlar, bunu ifade edenler, ahlaktan da haysiyetten de nasipsizdirler." ifadesini kullandı.