HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Darbe ürünü anayasa değiştirilmeli - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Darbe ürünü anayasa değiştirilmeli

HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Darbe ürünü anayasa değiştirilmeli

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, darbe ürünü anayasa ile yönetilmeyi bir utanç olarak kabul edilmesi gerektiğini ve değiştirilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Demir ayrıca, tarafsız, dürüst ve özgür habercilik yapmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail ile ticareti tamamen durdurma kararını desteklediğini ifade etti ve ABD'deki üniversitelerde İsrail'e karşı yapılan protestoları desteklediğini söyledi. Demir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni bir anayasa yapılmasına yönelik girişimini de değerli bulduklarını ve toplumun yeni bir anayasa beklentisini karşılamak için siyasi partilerin bir araya gelerek çalışmalara başlaması gerektiğini belirtti.

03.05.2024 15:10
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HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Darbe ürünü anayasa ile yönetilmek bir utanç kabul edilmeli ve değiştirilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatarak, gazetecilerinin gününü kutladı.

Dünyada ve Türkiye'de tarafsız, dürüst, özgür habercilik yapma çalışmalarının sabote edildiğini, engellendiğini söyleyen Demir, "İlkeli, özgür, tarafsız, dürüst bir basın anlayışının gelişmesi öncelikli hedeflerimizden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olacağını ifade eden Demir, "Türkiye'nin davaya müdahil olma yönünde verdiği karar önemlidir. İşgalci siyonist çete, Adalet Divanı'nda mahkum olmalıdır. Halkımızın da beklentisi Türkiye'nin söz konusu mahkeme sürecine daha etkin bir şekilde katkı sunmasıdır." diye konuştu.

İsrail ile ticaretin tamamen durmasına yönelik kararın geç alındığını fakat bunun da önemli olduğunu dile getiren Demir, önemli bir yanlıştan dönüldüğünü ve bu kararı desteklediklerini söyledi.

Demir, ABD'deki üniversitelerde İsrail'e karşı yapılan protestoları da değerlendirerek, "Bu uğurda bedel ödeyen ABD üniversitelerindeki cesur öğrencileri tebrik ediyor ve destekliyoruz. Türkiye'deki öğrenci kardeşlerimizi de Amerikalı öğrenciler gibi, en az onlar kadar sorumluluk almaya, eylemselliği arttırmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni bir anayasa yapılmasına yönelik girişimini değerli bulduklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Toplumun yeni anayasa beklentisini karşılamak üzere bütün siyasi partiler mutlaka bir araya gelmeli, kendi anlayışlarından gerekirse tavizler vermeli ve bu kritik eşik aşılmalıdır. Darbe ürünü anayasa ile yönetilmek bir utanç kabul edilmeli ve değiştirilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Vesayet kurumlarından ve ideolojilerden arındırılmış, insan haklarına güçlü güvenceler sağlayan adil bir anayasa çalışması bir an evvel başlatılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Şahzade Demir: Darbe ürünü anayasa değiştirilmeli - Son Dakika

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