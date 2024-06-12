HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı: Çiftçi Üretim Maliyetleriyle Desteklenmeli - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı: Çiftçi Üretim Maliyetleriyle Desteklenmeli

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, buğday alım fiyatlarını eleştirirken, çiftçinin üretime devam etmesi için desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ramanlı, Türkiye ekonomisinin kısır döngüye girdiğini ve dar gelirli kesimin faturasının arttığını ifade etti. Ayrıca, çiftçinin maliyetler açısından desteklenmesi gerektiğini vurguladı ve kutsal topraklarda bulunan hacıların kolaylık sağlanması gerektiğini dile getirdi.

12.06.2024 18:15
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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, buğday alım fiyatlarını eleştirirken, "Üretim maliyetleri dikkate alındığında çiftçinin bir sonraki sene üretime devam etmesi için desteklenmesi gerekiyor." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin, kur-faiz-enflasyon sarmalında kısır döngüye girdiğini söyledi.

Ekonomik reçetenin faturasının, çoğunlukla dar gelirli, emekli ve asgari ücretlinin sırtına yüklendiğini; zengin yüzde 20'lik nüfusun daha da zenginleştiğini savunan Ramanlı, Türkiye ekonomisinin, faiz bataklığından çıkılması halinde düzeleceğini belirtti.

Açıklanan buğday alım fiyatlarının, çiftçi için hayal kırıklığı oluşturduğunu anlatan Ramanlı, "Üretim maliyetleri dikkate alındığında çiftçinin bir sonraki sene üretime devam etmesi için desteklenmesi gerekiyor. Elbetteki enflasyonu düşürmemiz, gıda fiyatlarındaki artışı frenlememiz gerekiyor. Ama bunu çiftçinin omzuna yüklemek yanlıştır. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan makina ekipmanları için gerekli olan mazottan ÖTV alınmamalıdır. Çiftçi, maliyetler açısından desteklenmelidir." diye konuştu.

Ramanlı, hac ibadeti için bir şekilde kutsal topraklarda bulunan vatandaşlardan "kötü muamele gördüklerine" ilişkin şikayetler aldıklarını da aktararak, bu konuya çözüm getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili kurumlarla iletişim kurduklarını anlattı. Ramanlı, "Bir şekilde kutsal topraklarda bulunan hacılarımızın hac farizasını yerine getirmesi hususunda kolaylık sağlanmalı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı: Çiftçi Üretim Maliyetleriyle Desteklenmeli - Son Dakika

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