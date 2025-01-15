Hukuk Araştırmaları Merkezi Kurulacak

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacağını belirtti.

Genel Kurulda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmeler sırasında TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesinin, 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal ettiğini hatırlatan Yüksel, teklifte iptal kararları doğrultusunda da düzenlemeler bulunduğunu ifade etti.

Akademinin, Başkanlık ve Eğitim Kurulu olmak üzere iki organdan oluşacağını anlatan Yüksel, "Akademi bünyesinde hakim ve savcı yardımcılarıyla, hakim ve savcıların uzmanlaşmalarına katkı sağlamak amacıyla Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacaktır. Hukuk Araştırmaları Merkezine araştırma ve bilimsel çalışma yapmak görevi de verilmektedir. Ayrıca Merkez, üniversitelerle de işbirliği yapabilecektir." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümünün görüşmelerine geçildi.