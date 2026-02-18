Hükümlüler için meslek edinme projeleri - Son Dakika

Hükümlüler için meslek edinme projeleri

18.02.2026 16:26
İşyurtları Kurumu, hükümlüleri topluma kazandırmak için meslek edinmelerini sağlıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, "Gayemiz kar elde etmek değil, meslek sahibi yaparak hükümlüleri tekrar topluma kazandırmaktır. Kurumumuzun kuruluş amacı her zaman budur." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlığında toplandı.

Gezginci, Komisyon'da "İşyurtları Kurumunun faaliyetlerine" ilişkin sunumunda, kurumun, tutuklu ve hükümlülerin infaz sürecinde meslek edinerek yeniden topluma kazandırılmaları alanında çalışmalar yaptığını belirtti.

İşyurtları Kurumunun özel bütçeli olduğunu anlatan Gezginci, hükümlülerin infaz süreçlerinin, kurumlarının görev alanı dışında yer aldığını ifade etti.

Gezginci, şöyle konuştu:

"Temel amacımız, hükümlü ve tutukluların işyurdu faaliyetlerine katılımını sağlayarak meslek edinmelerini veya var olan mesleklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Gayemiz kar elde etmek değil, meslek sahibi yaparak hükümlüleri tekrar topluma kazandırmaktır. Kurumumuzun kuruluş amacı her zaman budur."

İşyurtları Kurumunun teşkilat yapılanması hakkında bilgi veren Gezginci, hükümlü ve tutukluların atölyelerde çalıştığını, eğitim aldığını kaydetti.

Hüsnü Gezginci, İşyurtları Kurumunda 200'ün üzerinde faaliyet alanında çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Önceki yıl 58 bin 193 hükümlünün mesleki eğitime katıldığını, geçen yıl bu rakamın 77 bin 186'ya çıktığını söyleyen Gezginci, hükümlülerin usta çırak ilişkisiyle üretim gerçekleştirdiğini belirtti.

"5 milyon 500 bin metrekare alanda 220 bin meyve ağacımız bulunuyor"

Üretim alanlarında karşılıklı saygının bulunduğuna işaret eden Gezginci, "Hükümlünün suçunun, aldığı cezanın bir anlamı yok. Asıl olan hükümlünün meslek edinmesi ve topluma kazandırılmasıdır." dedi.

İşyurtlarında endüstriyel üretim iş kollarına yönelik de faaliyet yürütüldüğünü anlatan Gezginci, mobilya ve ağaç işlerinde 57, metal işlerinde 76, gıda alanında ise 127 işyurdu müdürlüğü bulunduğunu bildirdi.

Gezginci, tekstil ve konfeksiyon kolunda da uzun yıllardır üretim gerçekleştirildiğini belirtti.

İnsan onurunu merkeze alarak hükümlü ve tutukluları üretimin merkezi haline getirdiklerinin altını çizen Gezginci, şunları kaydetti:

"Hayvancılık, İşyurdu Kurumumuzun en güçlü olduğu iş kollarından bir tanesidir. Arıcılık faaliyetlerimiz son dönemde artarak devam etmektedir. Hayvancılık sonunda elde edilen ürünler, cezaevlerinin ve kamu kurumlarımızın ihtiyacını karşılamaktadır. Ceza infaz kurumlarının gıda ve et ihtiyaçlarını kombine tesislerimizden karşılamaktayız. Üniversitelerin, hastanelerin, kamu kurumu misafirhanelerinin de et ihtiyacını karşılıyoruz. 43 milyon metrekare tarım alanımız var. Seracılık ve açık tarım olarak bu alanlarda da üretimler yapıyoruz. Ayrıca 5 milyon 500 bin metrekare alanda 220 bin meyve ağacımız bulunuyor."

Gezginci, hükümlülerin üretimlerinin vatandaşlara ulaştırılması amacıyla da 97 satış mağazasının hizmet verdiğini söyledi.

Halka açık satış mağazalarda İşyurtları Kurumunun ürünlerinin satışa sunulduğunu dile getiren Gezginci, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden uyum sağlamak amacıyla sarf ettiği gayretin görülmesi için satış mağazalarının artırıldığını ifade etti.

