 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışan milletvekili sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışan milletvekili sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen polis göreve başlama törenine katıldı. Tören sonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışması kameralara yansıdı. Cevizoğlu'nun tüm çabasına rağmen fotoğrafta yer alamadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

06.01.2024 - 08:32,  Güncelleme: 08:48
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı. Tören sonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışması kameralara yansıdı. Cevizoğlu'nun tüm çabasına rağmen fotoğrafta yer alamadığı anlara ait görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

BİR DÖNEMİN MUHALİF İSMİYDİ

Bir dönem AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı en sert muhalefeti yapan isimlerden biri olan Hulki Cevizoğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olmuş ve seçilmişti.

Erdoğan\'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışan milletvekili sosyal medyada gündem oldu
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: ahaahaaaahaaaa :)) ne komik insan bunlar yaaa Yanıtla 0 0

Hulki Cevizoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışan milletvekili sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


08:32
Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışan milletvekili sosyal medyada gündem oldu Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışan milletvekili sosyal medyada gündem oldu
08:25
Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22
Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
01:23
Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:43
Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13
Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11
Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz

Son Dakika
08:32 Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışan milletvekili sosyal medyada gündem oldu
08:25 Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22 Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
01:23 Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:43 Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13 Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11 Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
23:22 İYİ Parti'nin Bursa adayı Selçuk Türkoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 08:50:24. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın yanında fotoğraf karesine girmeye çalışan milletvekili sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement