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Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

18.11.2021 14:41
Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından verilen 'fahri doktora' unvanı dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ederken, Bakan Akar da Kayseri'ye önemli eserlerin kazandırıldığını, her geçen gün büyük adımlarla ilerleme kaydedildiğini büyük memnuniyetle müşahede ettiklerini söyledi.

Başkanlık girişinde Bakan Akar'ı çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ve beraberindeki heyete, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri tarafından hazırlanan, 12 takım, 70 parçadan oluşan Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi'ni gezdirdi. Bakan Akar, sıfır atık projesi kapsamında kullanım süreleri dolmuş, kullanılmayacak düzeyde olan mobilyalar üzerine dekoratif ahşap süsleme yöntemi ile hazırlanan ürünleri ilgiyle gezdi.

Sergi ziyaretinin ardından başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar'a 'hoş geldiniz' konuşması yaparak, "Erciyes Üniversitemizin senatosunun arz etmiş olduğu doktora takdiminden dolayı sizleri tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldık. Tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

Biz dizi program ve ziyaretler için memleketi Kayseri'ye geldiğini ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Gerçekten her geçen gün hem Türkiye'de hem de dünyada dahil, ciddi bir şekilde akademik dünyada yer edinmeye başlayan Erciyes Üniversitemizin, 2021-2022 eğitim yılı açılışına katıldık. Yine üniversitedeki sayın rektör hocamızın ve üniversite senatosunun tensipleriyle fahri doktora unvanı verildi. Büyük bir memnuniyet ve gururla aldık. Bu çerçevede oradaki gençlerle bir buluşmamız, görüşmemiz oldu" diye konuştu.

Bakan Akar, Kayseri'ye önemli eserlerin kazandırıldığını, her geçen gün büyük adımlarla ilerleme kaydedildiğini de büyük memnuniyetle müşahede ettiklerinin altını çizerek, "Diğer taraftan bilimsel, ilmi çalışmaların da hızla devam ettiğini, özellikle TÜRKOVAC'ta çok büyük başarılar elde edildiğini, onun da artık sona çok yaklaşıldığını, önümüzdeki günlerde sadece ülkemizin, kendi milletimizin, asil vatandaşlarımızın, 84 milyon vatandaşımızın değil, aynı zamanda dost, kardeş ve tüm insanlık için de bu aşının kullanılmasının asil milletimize sağlayacağı çok büyük bir gurur ve övünç var. Bu konuda öncü olan, çalışmalara liderlik yapan Prof. Dr. Sayın Aykut Özdarendeli'yi de tebrik etme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Kentte yapılan proje ve hizmetleri de yakından takip ettiklerini ve gelişmelerin kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri'mizde havaalanımızın büyük hızla yapılmakta olduğunu, Kayseri'mizin ihtiyacına cevap veremeyen mevcut tesislerin genişlemesi ile hava ulaşımının çok kolaylaşacağını, buna bağlı olarak Kayseri'mizi ziyarete gelecek ziyaretçilerimizin de çok ciddi şekilde artacağını değerlendiriyoruz. Savunma sanayi konusunda da önemli adımlar atıldığını biliyorsunuz. Buradaki hava bakım fabrikamızın yaptığı girişimlerle bir anlaşma yapıldı, uçaklarımızın bakımı, onarımı, birleştirilmesi dahil, Kayseri'de yapılması konusunda önemli adımlar atıldı, önemli gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde inşallah sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'nin uçakları değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler ile bazı Avrupa'daki müttefik ülkelerimizden de buraya bakıma, onarıma uçakların gelmesini bekliyoruz, temaslarımız sürüyor. Aspilsan'da da gelişmeler hızlı bir şekilde devam etmekte, hem ülkemizin hem de dost ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki benzeri gelişmeler bizi ziyadesiyle memnun ediyor."

Bakan Akar, tüm kurum ve kuruluşlarla iletişim ve temas halinde olduklarını söyleyerek, "Demiryolları, karayolları, havayolları ile gelişmesiyle alakalı milletvekillerimiz, belediye başkanımız, valimiz ile koordineli şekilde bu işlerin biran önce hızlanması ve gerçekleştirilmesi için gerçekten arkadaşlarımızla beraber, ilgili bakanlık ve kurumlarla iletişim ve temas halindeyiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu faaliyetlerin hızlanması için direktifleri, ilgilenmeleri bizim için çok büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Bakan Akar'ın Başkan Büyükkılıç'a ziyaretine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile diğer ilgililer de katıldı. - KAYSERİ

Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç, Hulusi Akar, Kayseri, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika


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