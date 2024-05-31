Hulusi Akar: F-35'e ihtiyacımız olmayacak şekilde milli ve yerli kaynaklarımızla çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Hulusi Akar: F-35'e ihtiyacımız olmayacak şekilde milli ve yerli kaynaklarımızla çalışmalar devam ediyor

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, F-35'lere alternatif olarak yerli ve milli kaynakları seferber etmek suretiyle çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

31.05.2024 00:15
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Hulusi Akar'dan F-35 cevabı: "F-35'e ihtiyacımız olmayacak şekilde milli ve yerli kaynaklarımızı seferber etmek suretiyle çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor"

KAYSERİ - AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar; F-35'lere alternatif olarak yerli ve milli kaynakları seferber etmek suretiyle çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kayseri büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar; F-35'lerle ilgili açıklama yaptı. Ziyareti takip eden basın mensuplarının; F-35'lerin Amerika'dan şifre almadan havalanmadığı iddiasını sorması üzerine Akar; "F-35 konusuna şuanda başka boyutlarıyla çalışıyoruz. Amerika ile daha önce yapılan bir konsorsiyum vardı. Bu çalışmada malum sebeplerden dolayı konsorsiyum Türkiye'den çıkmasını istedi. Çıkmayacağımızı söylediğimiz zaman oradaki konsorsiyumu lav ettiler, kendileri çıktılar. Dolayısıyla orası kadük oldu. Şimdi orada bizim bir hesabımız var, hesabımızı kapatmaya çalışıyoruz, bu birinci bölüm. İkinci bölüm de bizim F-35'e ihtiyacımız olmayacak şekilde, F-35'e alternatif olacak şekilde çalışmalarımız; hem diğer müttefik ülkelerle beraber hem de milli ve yerli kaynaklarımızı seferber etmek suretiyle yoğun şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bizim açımızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Orada yapılanlar vardır, bakmak lazım" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hulusi Akar: F-35'e ihtiyacımız olmayacak şekilde milli ve yerli kaynaklarımızla çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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