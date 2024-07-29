Hulusi Akar, Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' açıklamalarına tepki gösterdi

Politika

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" hakkındaki sözlerine ilişkin, "Vatandaşlarımız Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar "Mavi Vatan" kavramını "masal" olarak niteleyen CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Anavatan, Gök Vatan Mavi Vatan'ın ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Akar, "Mavi Vatan ayrılamaz ve parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu. Kimileri dağlara çukurlara gömüldü. Mavi Vatan, Karadeniz'de ve Ege'de karasuları, kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanları denizlerimizin üstündeki ve altındaki her türlü hak ve menfaatlerimiz denizlerdeki Misak-i Millimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımız Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor"

Tan'ın açıklamalarının CHP'nin anlayış ve yaklaşımına da aykırı olduğunu bildiklerini söyleyen Akar, "Bizlerle aynı görüşü açıklayan emekli asker CHP'li bir genel başkan yardımcısı diğer tarafta yıllarca diplomat kimliğiyle dolaşmış yerlilik ve millilikle hiçbir izahı olmayan görüşlere sahip bir başka genel başkan yardımcısı.. Önceki açıklamaları da dikkate alındığında Sayın Tan'ın kime neye hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Vatandaşlarımız Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor. Siz CHP Grubu'ndan bunun izahını ve cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tükürdüğünüz yaladınız"

Akar'ın açıklamalarına karşı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Biz bu Cumhuriyetin kurucu partisi olarak vatanımızın, gök vatanımızın, mavi vatanımızın da peşindeyiz ve arkasındayız. Kimse merak etmesin. Aradığınız cevabı bu saatlerde CHP Genel Merkezi'nden alacaksınız. Sisi darbe yaptı. Dünya darbeyi kınadı. Ama Erdoğan hükümeti, bütün meselesini Sisi'nin üzerine kurdu. Mısırla kavga ettik. Tüm dünya Mısırla anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile anlaşmadı. ve biz Mısırla ilişkileri kaybettik. Şimdi ne oldu? Tükürdüğünüz yaladınız. Sisi ile anlaştınız. Ama ne oldu. Geç kaldınız. Mavi Vatan elden kaçtı. Yunanistan Mısırla anlaştı. Yunanistan Hafter ile anlaştı. Sizin daha yeni aklınıza geldi. Şuan da Cumhurbaşkanı Hafter'in kapısında bekliyor. Suriye sınırı kevgire dönerken Genelkurmay Başkanıydın. Ne yaptın " şeklinde konuştu.

Akar'ın konuşmaları sırasında muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Meclis'te gerginlik çıktı. - ANKARA