Hulusi Akar, Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hulusi Akar, Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' açıklamalarına tepki gösterdi

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Akar, 'Mavi Vatan ayrılamaz ve parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum' dedi. Akar, Tan'ın açıklamalarının CHP'nin anlayışına aykırı olduğunu belirtti ve 'Vatandaşlarımız Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor' ifadesini kullandı.

29.07.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın "Mavi Vatan" hakkındaki sözlerine ilişkin, "Vatandaşlarımız Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar "Mavi Vatan" kavramını "masal" olarak niteleyen CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Anavatan, Gök Vatan Mavi Vatan'ın ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Akar, "Mavi Vatan ayrılamaz ve parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu. Kimileri dağlara çukurlara gömüldü. Mavi Vatan, Karadeniz'de ve Ege'de karasuları, kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanları denizlerimizin üstündeki ve altındaki her türlü hak ve menfaatlerimiz denizlerdeki Misak-i Millimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımız Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor"

Tan'ın açıklamalarının CHP'nin anlayış ve yaklaşımına da aykırı olduğunu bildiklerini söyleyen Akar, "Bizlerle aynı görüşü açıklayan emekli asker CHP'li bir genel başkan yardımcısı diğer tarafta yıllarca diplomat kimliğiyle dolaşmış yerlilik ve millilikle hiçbir izahı olmayan görüşlere sahip bir başka genel başkan yardımcısı.. Önceki açıklamaları da dikkate alındığında Sayın Tan'ın kime neye hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Vatandaşlarımız Sayın Tan'ın pasaportunun rengini soruyor. Siz CHP Grubu'ndan bunun izahını ve cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tükürdüğünüz yaladınız"

Akar'ın açıklamalarına karşı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Biz bu Cumhuriyetin kurucu partisi olarak vatanımızın, gök vatanımızın, mavi vatanımızın da peşindeyiz ve arkasındayız. Kimse merak etmesin. Aradığınız cevabı bu saatlerde CHP Genel Merkezi'nden alacaksınız. Sisi darbe yaptı. Dünya darbeyi kınadı. Ama Erdoğan hükümeti, bütün meselesini Sisi'nin üzerine kurdu. Mısırla kavga ettik. Tüm dünya Mısırla anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile anlaşmadı. ve biz Mısırla ilişkileri kaybettik. Şimdi ne oldu? Tükürdüğünüz yaladınız. Sisi ile anlaştınız. Ama ne oldu. Geç kaldınız. Mavi Vatan elden kaçtı. Yunanistan Mısırla anlaştı. Yunanistan Hafter ile anlaştı. Sizin daha yeni aklınıza geldi. Şuan da Cumhurbaşkanı Hafter'in kapısında bekliyor. Suriye sınırı kevgire dönerken Genelkurmay Başkanıydın. Ne yaptın " şeklinde konuştu.

Akar'ın konuşmaları sırasında muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Meclis'te gerginlik çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milletvekili, Hulusi Akar, Mavi Vatan, Namık Tan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hulusi Akar, Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
10:01 Kuzey Kore’de sel felaketi 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:28:09. #1.12#
SON DAKİKA: Hulusi Akar, Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement