Hürmüz Boğazı İçin Müzakere Süreci - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı İçin Müzakere Süreci

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Katar, Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açılması için ABD ve İran arasındaki müzakereleri sürdürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında önceliğin Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması olduğunu belirterek, "ABD, İran ve Umman arasında müzakere taslakları karşılıklı olarak paylaşılıyor" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari ABD ve İran arasındaki durum ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Katarlı sözcü düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaların sürdüğünü ve sürece tüm tarafların dahil olduğunu açıkladı. Önceliğin gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması olduğunu aktaran Mecid el-Ensari, "ABD, İran ve Umman arasında müzakere taslakları karşılıklı olarak paylaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran ile Umman'ın da Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin paralel görüşmeler yürüttüğünü belirterek, henüz bir anlaşmaya varılamadığını, ancak diplomatik sürece yeniden dönülmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

"Umman son birkaç haftadır çok belirleyici bir rol üstlendi"

Mecid el-Ensari, Katar'ın Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunun net olduğunu söyleyerek, "Hedefimiz, Hürmüz Boğazı'nda normal işleyişe geri dönülmesidir" dedi.

Şu aşamada anlaşmanın ne zaman sağlanacağına ilişkin net bir takvim bulunmadığını ifade eden Katarlı sözcü, bir anlaşmaya "mümkün olan en kısa sürede" varılmasını umut ettiklerini söyledi. El-Ensari ayrıca Pakistan ve Umman'ın arabuluculuk çabalarını takdir ederek, Umman'ın son birkaç haftadır "çok önemli ve belirleyici bir rol" üstlendiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hürmüz Boğazı İçin Müzakere Süreci - Son Dakika

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