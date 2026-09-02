Hürmüz Boğazı'nda 11 ticari gemi daha kara listeye alındı, yasaklı sayı 56'ya çıktı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda 11 ticari gemi daha kara listeye alındı, yasaklı sayı 56'ya çıktı

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İran yönetimine bağlı Basra Körfezi Boğaz Otoritesi, Hürmüz Boğazı geçiş talimatlarına uymayan 11 ticari gemiyi kara listeye aldı. Böylece Tahran'ın geçişini yasakladığı gemi sayısı 56'ya yükselirken, listedekilerle iş birliği yapan gemiler de listeye eklenecek.

İran yönetimine bağlı Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (PGSA), Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde belirlenen talimatlara uymadıkları nedeniyle 11 ticari geminin kara listeye alındığını duyurdu. Kararla birlikte Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yasakladığı ticari gemilerin sayısı 56'ya yükseldi.

ABD ile İran arasındaki diplomatik ve askeri gerilim sürerken Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası denizcilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar aldı. İran yönetimine bağlı Basra Körfezi Boğaz Otoritesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde belirlenen talimatlara uymadıkları gerekçesiyle 11 ticari gemiyi kara listeye aldığını duyurdu.

Karar, Tahran'ın geçtiğimiz hafta 45 tankeri aynı gerekçeyle kara listeye almasının ardından geldi. Böylece İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yasakladığı ticari gemilerin sayısı 56'ya yükseldi.

PGSA ayrıca, kara listeye alınan gemilerle iş birliği yapan diğer gemilerin de listeye dahil edileceği uyarısında bulundu. Yasak kapsamındaki gemilerin listeden çıkarılabilmesi için geçerli gerekçeler sunarak resmi başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hürmüz Boğazı'nda 11 ticari gemi daha kara listeye alındı, yasaklı sayı 56'ya çıktı - Son Dakika

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