Hüseyin Turgut, Kadınlar Günü'nü Maydanoz Dağıtarak Kutladı - Son Dakika
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Politika

Hüseyin Turgut, Kadınlar Günü'nü Maydanoz Dağıtarak Kutladı

Hüseyin Turgut, Kadınlar Günü\'nü Maydanoz Dağıtarak Kutladı

Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, 8 Mart Kadınlar Günü'nü Atatürk Kent Meydanı'nda çiçek yerine maydanoz dağıtarak kutladı. Amacının kadınları incitmek değil, hayatın pek çok yükünü sırtlayan kadınların yaşadıklarına dikkat çekmek olduğunu belirten Turgut, 'Yapmacık tavırlar ve yılın bir gününde çiçek dağıtarak kadınların sorunlarını yok sayamazsınız. Kadını mutlu etmek için önce sorunlarını çözmek gerek' diyerek meydanda yüzlerce bağ maydanoz dağıttı.

08.03.2024 17:59  Güncelleme: 18:01
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Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, 8 Mart Kadınlar Günü'nü Atatürk Kent Meydanı'nda çiçek yerine maydanoz dağıtarak kutladı. Amacının kadınları incitmek değil, hayatın pek çok yükünü sırtlayan kadınların yaşadıklarına dikkat çekmek olduğunu belirten Turgut, "Yapmacık tavırlar ve yılın bir gününde çiçek dağıtarak kadınların sorunlarını yok sayamazsınız. Kadını mutlu etmek için önce sorunlarını çözmek gerek" diyerek meydanda yüzlerce bağ maydanoz dağıttı.

Her ne kadar 8 Mart günü kadınlar günü olarak kutlansa da, kadının değerinin her geçen gün düşürülmek istendiği bir dünyada yaşadığımızı kaydeden Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, yılın sadece bir günü çiçek dağıtarak kadınların mutlu edilemeyeceğini belirtti.

Kadınlar günü kutlamalarında amacın, 'kadın haklarında geçen yıl nelerin olduğu, önümüzdeki yıl alınması gereken tedbirler ve kadınlara yönelik planlamalar' olması gerektiğini savunan Turgut, "Karanfilin tanesi en az 50 lira, yani 4 bağ maydanoz parası. Bugün yaşanan ekonomik sıkıntıyı en fazla hisseden kadınlar. Yaşanan sıkıntıları bence karanfil değil maydanoz anlatıyor. Tabi ki bütün çiçekler kadınlarımıza kurban olsun. Fakat gerçekleri de konuşmak zorundayız. Üstü örtülmeye çalışılan gerçekleri gün yüzüne çıkarmak ve dile getirmek için kadınlarımızın gününü maydanoz ile kutlamayı terci h ettim" dedi.

Bugün kadınlar gününü kutlayan pek çok siyasinin kutlamadan ziyade algı oyunları oynadığını da ileri süren Turgut, "Önce vicdanlara dokunulmalıdır. Tüm aziz kadınlara sözümüzdür. Sizin gerçeğinizle ilgileniyoruz. Mutfak yanarken; bugün bile karanfille aklımızla alay ediyorlar. Kadınlar gününde soruyorum. Yerel ve hükümet iktidarında olanların seçim kampanyasında harcadıkları parayla acaba kaç kadının derdine derman olunabilirdi" diyerek 31 Mart'ta kadınlardan da destek beklediğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hüseyin Turgut, Kadınlar Günü'nü Maydanoz Dağıtarak Kutladı - Son Dakika

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