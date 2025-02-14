Hüseyin Yayman: CHP'deki Kurultay Şaibelidir - Son Dakika
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Politika

Hüseyin Yayman: CHP'deki Kurultay Şaibelidir

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "CHP içinde siyaset yapan insanların kurultayla ilgili şaibeleri dile getirdiği, delegelere ev alındığı, ev verildiği, telefon verildiği, döviz bürolarının açıldığı iddiaları var. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu noktaya gelmesi sözün bittiği yerdir" dedi.

14.02.2025 15:47
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "CHP içinde siyaset yapan insanların kurultayla ilgili şaibeleri dile getirdiği, delegelere ev alındığı, ev verildiği, telefon verildiği, döviz bürolarının açıldığı iddiaları var. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu noktaya gelmesi sözün bittiği yerdir" dedi.

Yayman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında deprem konutlarına ilişkin, "445 bin hak sahibi var ve 201 bin hak sahibinin evleri teslim edilmiştir. Hatay'da mevcut binaların yüzde 50'si yıkılmıştır. 155 bin hak sahibi vardır, 46 bin hak sahibinin evleri teslim edilmiştir. Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un insanüstü gayretleri olmasaydı bu depremin yaralarını sarma konusunda sorunlar yaşayacağımız muhakkaktı. 2025 yılı sonunda bütün hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Depremzedenin derdi bizim derdimizdir, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirerek, "Sayın Özgür Özel bizlere, AK Parti milletvekillerine inanmıyorsan, Hatay'da ne kadar evin yapıldığını Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine, il başkanına, ilçe başkanlarına sorabilirsiniz. Genel başkan düzeyinde siyaset yapan, Atatürk'ün koltuğunda oturan insanların biraz daha bilgiye dayalı konuşmasının daha doğru olacağını ifade etmek isterim. Evler yapılmış durumda. Şehrin ayağa kaldırılması için 7/24 saat seferberlik halinde çalışan insanlar var, siz 'Hiçbir şey yapılmadı' diyorsunuz" şeklinde konuştu.

CHP kurultayı ile ilgili Yayman, "Türk demokrasi tarihine ayıplı kurultay olarak geçen kurultay, fazla söze gerek bırakmamaktadır. CHP içinde siyaset yapan insanların kurultayla ilgili şaibeleri dile getirdiği, delegelere ev alındığı, ev verildiği, telefon verildiği, döviz bürolarının açıldığı iddiaları var. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu noktaya gelmesi sözün bittiği yerdir. Türkiye'de gerçek sokaktan gelen, sokağın nabzını tutan bir ana muhalefet partisine ihtiyaç var. Bu kurultay şaibeli kurultaya dönmüştür. Yapılan tartışmaların CHP içinden olması manidardır" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) açıklamalarına da değinen Yayman, "TÜSİAD'ın amacının dışında sözlerini kınıyorum. TÜSİAD bir sivil toplum kuruluşu ise sivil toplum kuruluşu olarak fikirlerini beyan edebilir. Ama geçmiş dönemlerde hükümetleri değiştirmeyi kendisine misyon edinen, çok bozuk demokrasi siciline sahip olan TÜSİAD'ın 28 Şubat ruhu, 28 Şubatçı zihniyeti ile hükümetimize ayar vermeye çalışmasını asla kabul etmiyoruz. 23 yıldır hükümette olan AK Partimiz vesayetle mücadele ederek, statükoyla mücadele ederek Türkiye'nin normalleşmesi için mücadele etmiştir. Ey TÜSİAD titre ve kendine gel. Siz kim adına seçilmiş hükümete muhtıra vermektesiniz. Türkiye'nin kalkınması, büyümesi meselesinde, Türkiye'nin 2053 hedeflerine varması meselesinde, Türk milletinin geleceği meselesinde dut yemiş bülbüle dönmektedir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hüseyin Yayman: CHP'deki Kurultay Şaibelidir - Son Dakika

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