Husiler İsrail'e Yanıt Vereceğini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Husiler İsrail'e Yanıt Vereceğini Açıkladı

Yemen'deki Husiler'in Yüksek Siyasi Konseyi, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına 'etkili bir yanıt' verileceğini duyurdu. İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği saldırı sonucunda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Yemen'e yapılan saldırının bir mesaj olduğunu belirtti.

20.07.2024 23:01
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Yemen'deki Husiler'in Yüksek Siyasi Konseyi, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına "etkili bir yanıt" verileceğini ifade etti.

İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasından tansiyon yükseldi. İsrail'e ait F-15 savaş uçakları, Tel Aviv saldırısına misilleme olarak Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırdı. Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları ve bir elektrik santrali vuruldu. Husilerin Yüksek Siyasi Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına "etkili bir yanıt" verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Filistin halkının desteği ve zaferi yönündeki duruşumuz ilkelerimizden, inançlarımızdan ve dinimizden kaynaklanmaktadır. Ne boyun eğeceğiz, ne de geri adım atacağız. İnşallah bu desteği sürdüreceğiz ve düşmanımız daha ciddi darbeler alacak" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Hudeyde saldırısı sonucu ölü ve yaralıların da olduğu bildiriliyor.

"Yemen saldırısı bir mesaj"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Husiler'in dün 1 İsrail vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Tel Aviv'e yönelik saldırısının ardından bir mesaj göndermek için Yemen'i hedef aldıklarını belirtti. Bakan Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Orta Doğu'nun her yerinde görülüyor ve önemi açık. Husiler bize 200'den fazla kez saldırdı. İlk kez bir İsrail vatandaşına zarar verdiklerinde biz onlara saldırdık. Bunu ihtiyaç duyulabilecek her yerde yapacağız" ifadelerini kullandı. - EL HUDEYDE

Kaynak: İHA

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