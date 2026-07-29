Husilerden Gemilere Geçiş Ücreti Planı

Reuters haber ajansı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyinden geçen ticari gemilere ücret uygulamayı düşündüğünü bildirdi.

Reuters haber ajansı, bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberinde Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyini Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ücret uygulamayı düşündüğünü aktardı. Tahran tarafından bilgilendirilen iki bölgesel yetkiliye göre Husiler, temmuz ayında İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için gittikleri İran'daki yetkililerle Babülmendep geçişlerine ücret uygulanması konusunu görüştü. Kaynaklar, böyle bir adımın amacının uluslararası su yollarında ücretlendirme uygulamasını normalleştirmek ve ABD üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu belirtti.

Bölgedeki bir Arap yetkilinin Reuters'e verdiği bilgiye göre Tahran'dan uçakla dönen Husi yetkililerine, Babülmendep Boğazı üzerinden geçiş ücretlerini düzenleyecek potansiyel bir otorite kurma konusunda rehberlik etmek üzere İranlı danışmanlar da eşlik etti. İki Batılı diplomat ise, geçiş ücreti uygulamasına Körfez ve Avrupa ülkelerinin karşı çıkacağını ifade etti. Çin gemilerinin ücretten muaf tutulacağı belirtilirken, uygulama için henüz bir zaman çerçevesi verilmediği aktarıldı.

Suudi Arabistan tedarik tehdidiyle karşı karşıya

Babülmendep Boğazı'nın kapatılması, Suudi Arabistan'ı Hürmüz Boğazı'na kritik bir alternatiften mahrum bırakacak ve petrol arzı kıtlığı endişelerini artıracak. Babülmendep Boğazı üzerinden Asya'ya yapılan gemi yolculuğu ortalama 16 gün sürerken, kargoların Kızıldeniz'in kuzeyi, Süveyş Kanalı ve ardından Güney Afrika üzerinden yeniden yönlendirilmesi durumunda bu süre 50 güne kadar uzayabilecek.

İran'la ittifak halindeki Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı deniz ambargosu ilan ederek, İran savaşında ABD ve müttefiklerine karşı yeni bir cephe açmıştı.