İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonuçlarını paylaştı. Kurum, "Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik." dedi.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kanal 24 ve Radyo 24 ortak yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Seçim anketlerindeki son duruma değinen Kurum, "Muhalefet 8-10 puan öndeyiz tezviratları yapıyordu. Biz sahaya indik, projelerimizi açıkladık, şu anda 1,5-2 puan öndeyiz. İstanbulluların aklıyla kimse alay edemez." ifadelerini kullandı.
Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
"Biz hep İstanbul'un sorunlarına, meselelerine çözüm bulmak için çalışacağız. Proje yapacağız. Halkımızın içinde bundan önce olduğu bu gibi yine bundan sonra da halkla beraber olacağız. İstanbullularla beraber olacağız dedik. Ki İstanbullumuzun da bu manada beklentisi sahada bu yani İstanbullunun trafik sorunu İstanbullunun deprem sorunun ortadan kaldırılması noktasında beklentileri var. Çevreye ilişkin beklentileri var. Sokak hayvanları ile ilgili beklentileri var. Taksi sorunuyla ilgili beklentileri var ve biz hep şunu söyledik, ilk günden itibaren ki 40 küsur gündür de sahadayız. Kim kimle ittifak yapar, buna bakmayacağız biz. Kimler hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz İstanbul'da 31 Mart gecesi İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz.
Nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. Hangi ittifak içerisinde olursa olsun, bizim için hiç önemli değil. Topu gelse bu seçimi alacağız. 31 Mart gecesi İstanbul'un Fetret dönemini bitireceğiz. Biz 25 yıllık birikimimizi gelip bugün İstanbul için İstanbul'un 39 ilçesi, 964 mahallesi için sokak sokak çalışarak bu sorunlar ortadan kaldırabileceğimize inanıyoruz ve bu manada da amacımız, hedefimiz bu.
Talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. Yani bu manada işte kent uzlaşısı içerisinde olup da farklı farklı ittifaklar içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarında tüm milletimiz görüyor. İstanbullularda görüyor. Ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç mi hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum, 31 mart gecesi İstanbul'un fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlarda ona uyuyor. Ortadaki durumu milletimiz çok iyi görüyor. Bildiğim tek şey; İstanbul'un sorunları, problemleri ve İstanbullunun beklentileri. Deprem riskini göz ardı edemeyiz. Deprem riski şu an onların yapacağı uzlaşıdan daha kıymetli ve değerli.
Buradaki başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Bilgisizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Çok net söylüyorum. Yani biz polemikten uzak duracağız dedikçe bizi polemiğe çekip yani cennet gayreti kendilerini gündemde tutmaya çalışıyorlar. Ama gündemde değiller. Çünkü İstanbul'a 5 sene hizmet etmediler. İstanbul'da 5 sene başarısız oldular. Dolayısıyla bunu İstanbullular biliyor. Tüm milletimiz biliyor. Bir bakıyorsunuz bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aday oluyor. Bir bakıyorsunuz CHP genel başkanlığı veya iş başkanlığına soyunuyor. Bir bakıyorsunuz başka partileri karıştırmak için farklı gündemler peşinde koşuyor. Bir bakıyorsunuz İstanbul'un sorunları varken başka yerde fotoğraf veriyor. Yani bir İstanbul'a odaklanmasını biz anlatamadık kendisini ama inşallah 31 Mart'ta. İstanbullular kendisini anlatacak. Dolayısıyla hep bir farklı gündemi ortaya getirmek, bunların alışkanlığı ama maskeleri bu manada düştü. Neden düştü işte işin içinden çıkamayınca Sayın Cumhurbaşkanımızı ağzı alınmayacak laflar söyleyerek ülke şehir gündemini ülke gündemine taşıyarak akılları sıra milletimizi bu manada kandırmaya veya işte o başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Ama bizim milletimiz külyutmaz. Yani yutmadığını da her seçimde gösterdi. Bu seçimde de net bir şekilde inşallah 31 Mart'ta gösterecek."
Son Dakika › Politika › İBB Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında İstanbul için yapılan son anket sonucunu paylaştı - Son Dakika
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