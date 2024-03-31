İBB Başkan Adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı. Kurum, "İnşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız" dedi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve oğlu Mehmet ile birlikte 11.00 sıralarında Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi. Vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Kurum, okula güçlükle girebildi. Okul içerisinde de alkışlarla karşılanan Kurum, 1166 nolu sandıkta ailesi ile birlikte oyunu kullandı.
Okul çıkışında açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Öncelikle tüm İstanbulu hemşerilerimize seçim süreci boyunca beni kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için ayrı ayrı teşekkür ederim. 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Şengül hanım ile birlikte, oğlum Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da, İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması, hem trafik çilesini bitirilmesi, hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta birlikte atmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Tüm vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunan Kurum "Tüm vatandaşlarımızdan oylarını kullanmalarını istiyorum. Sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp, kullandıkları oylara sahip çıksınlar. İnşallah akşam 5 te oy verme işlemi bitecek. 31 Mart gelecek yüzler gülecek diyorduk, güneş doğacak diyorduk. İnşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda, adından saraçhanede bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimize paylaşacağız" şeklinde konuştu.
Murat Kurum, seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda takip edeceğini söyledi.
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