İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

27.02.2022 23:02

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Floransa'da düzenlenen Akdeniz Belediye Başkanları ve Piskoposları toplantısına katıldı. İmamoğlu çıktığı kürsüden Fussilet Suresi'nin 34. ayetini okudu. İmamoğlu'nun İngilizceye de çevirdiği ayetin anlamı, "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş" şeklinde Türkçeye çevriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen, Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı'nda konuştu.

KURAN-I KERİM'DEN ALINTI YAPTI

Kürsüden belediye başkanlarına seslenen İmamoğlu, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı. Fussilet Suresi'nin 34. ayetini Arapça okuyan ve İngilizceye çeviren İmamoğlu, verdiği mesajla dikkat çekti.

Fussilet Suresi'nin 34. ayetinin anlamı ise şu şekilde:

"İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!"

ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Konferansa Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion ve Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis de katıldı. Perugia Başpiskoposu ve İtalyan Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Gualtiero Bassetti'nin de dinleyici olarak yer aldığı oturumda konuşmasına, "Sözlerime, 16 milyon İstanbullunun en sıcak duygularını ileterek başlamak istiyorum" diye başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"BİZİ KİBİRDEN UZAKLAŞTIRACAK ŞEY, İLKELERİMİZ VE İNANÇLARIMIZDIR"

"Dünya tarihi, insanın ürettiklerinin ve yok ettiklerinin tarihi. Yani iyiliğin ve kötülüğün tarihi. Bu tarih içerisinde Akdeniz havzasının çok özel bir yeri var. İnsanlığı, içindeki iyiliği keşfedip, kötülükle mücadeleye çağıran büyük din ve inanç sistemlerinin hemen hepsi bu coğrafyada şekillendi. Eğer insan kibre kapılırsa, kötülüğün kapısını da aralamış olur. Bizi kibirden uzaklaştırıp, doğru yolda tutacak şey, ilkelerimiz ve inançlarımızdır.

"İYİLİĞİN GÜCÜNE OLAN GÜVENİMİZİ YİTİRİRSEK, İNSANLIĞIMIZI YİTİRİRİZ"

Hangi dine mensup olursak olalım, hangi inanç sistemiyle kendimizi terbiye edersek edelim, iyiliğin gücüne olan güvenimizi yitirirsek, insanlığımızı yitiririz. Yerel yöneticiler olarak hepimiz kendi ülkelerimizde, farklı inanç sistemlerinden, farklı kültürlerden geliyoruz. Ancak aynı şeyin özlemi içindeyiz. Daha iyi bir dünya yaratmak. Daha özgür ve mutlu şehirler yaratmak. Şehirlerimizde yaşayan insanların hayat kalitesini yükseltmek."

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı - Son Dakika
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