Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek

Altılı masanın liderlerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya gelecek.

ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Saraçhane buluşmasının ardından bir süredir aralarında kriz olduğu ileri sürülen iki liderin görüşmesi Ankara'da gerçekleşecek.

AKŞENER "SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM" DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, İYİ Parti lideri Akşener'in mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararının ardından Saraçhane'ye gitmesine ilişkin, "Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Akşener aramadı" ifadelerini kullanmıştı.

Meral Akşener, konuk olduğu bir programda CHP liderinin açıklamasına cevap vermişti. Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, "İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım." ifadelerini kullanmıştı.

"FARZI MAHAL'İ BURADA KONUŞAMAM GELSİN GÖRELİM"

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili soruya da yanıt vermişti; "Cumhurbaşkanı adaylığını istemek herkesin hakkıdır" diyen Akşener, "Buna farzı mahal denir. 'Farzı mahal'i burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak."