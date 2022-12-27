Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi

Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek

27.12.2022 11:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararı sonrası yaşanan Saraçhane sürecinde aralarında kriz çıktığı ileri sürülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün Ankara'da bir araya gelecek.

Altılı masanın liderlerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya gelecek.

ANKARA'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Saraçhane buluşmasının ardından bir süredir aralarında kriz olduğu ileri sürülen iki liderin görüşmesi Ankara'da gerçekleşecek.

AKŞENER "SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM" DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, İYİ Parti lideri Akşener'in mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararının ardından Saraçhane'ye gitmesine ilişkin, "Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Akşener aramadı" ifadelerini kullanmıştı.

Meral Akşener, konuk olduğu bir programda CHP liderinin açıklamasına cevap vermişti. Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, "İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım." ifadelerini kullanmıştı.

"FARZI MAHAL'İ BURADA KONUŞAMAM GELSİN GÖRELİM"

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili soruya da yanıt vermişti; "Cumhurbaşkanı adaylığını istemek herkesin hakkıdır" diyen Akşener, "Buna farzı mahal denir. 'Farzı mahal'i burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak."

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşecek Akşener: 'Kadınlar siyasetin tam merkezidir' Akşener: 'Kadınlar siyasetin tam merkezidir'

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi'nin saç tıraşını kulüp tesislerinde olması sosyal medyada olay oldu
11:55 Ekin Uzunlar, yeni şarkısı Köz'ü sevenlerinin beğenisine sundu! Klibinde oynadığı karakter dikkat çekti
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitleneceğine ilişkin açıklaması borsayı salladı
11:42 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam geldi, taksilerde kısa mesafe ücreti 40 lira oldu
11:28 Gülben Ergen, "Verdiğim sözü tuttum" diyerek annesiyle umreye gitti
11:16 Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek
11:05 34 yaşındaki Avrupa yolunda! Caner Erkin'in yeni adresini duyanlar şaşkınlık yaşıyor
11:03 Rusya'da gizemli ölümler sürüyor! Putin'i eleştiren dev sosis şirketi sahibi Pavel Antov, pencereden düşerek hayatını kaybetti
10:43 Diyarbakır'da babasının uykusunda boğarak öldürdüğü 19 yaşındaki gencin son görüntüleri ortaya çıktı
10:41 Balıkesir'de bir balıkçının 10 metre boyunda köpek balığı gördüğü iddiası bölgede endişe yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 12:17:57. #1.12#
SON DAKİKA: Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement