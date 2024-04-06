AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomenlerinden Mert Armağan'ın YouTube kanalındaki canlı yayına Nevzat Kaya isimli kişinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri damga vurdu.
İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayacaklarını ifade eden Kaya, "Dişe diş, kana kan. Vermeyiz hemşerim. 1820'ler, şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki, o itlerin, o şerefsizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suç. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" şeklinde konuştu.
Yayın sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mert Armağan, "Bugün YouTube Kanalımıza Canlı Yayınımıza Konuk Olan Nevzat Kaya ne yazık ki birtakım kabul edilemez ifadelerde bulunmuştur. Amasız fakatsız, Ekrem İmamoğlu'nu kimse canı ile tehdit edemez. Demokrasinin gerektirdiği gibi seçimle gelen ancak seçimle gider. Kendisi ile ilişik kesilmiş olup tekrar bir yayın yapılmayacaktır. Canlı yayında bu tarz şeylerin önüne geçmek ne yazık ki mümkün olmamakla beraber yine yayın sahibi olarak bu yaşanandan dolayı başta Sayın İmamoğlu olmak üzere halkımızdan özür diliyorum. Bu tarz söylemler kime karşı olursa olsun asla kabul edilemez. Ayrıca yaşanan yakışıksız olaydan dolayı canlı yayını yayından kaldırıyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz - Son Dakika
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Vali Aygöl, Başkan Subaşı'na başarılar diledi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde, ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 134 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın görevi devraldığı devir teslim törenine katıldı. Törende konuşan Ahmet Aras, Muğla için çalışacaklarını belirtirken, Acar Ünlü ise başarılar diledi.
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ramazanın güzelliklerini paylaşma ve dayanışma ayı olarak nitelendirerek, Bileciklilerin aynı sofrada buluşmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Subaşı, ramazan ayının birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü ayı olduğunu vurgulayarak, şehir için güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını ifade etti.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?