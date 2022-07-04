İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleriyle ilgili yaptığı yorumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda kendisinin görevden alınabileceğini öne sürdü. İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini anımsatarak "Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip bir sistem her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.
Kendisini siyasetten men edebilecek bir davayla karşı karşıya olduğunu belirten İmamoğlu, davanın arkasında "siyasi gerekçeler" olduğunun altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te seçimleri yeniden kazanması durumunda görevinden alınabileceğini kaydetti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Öztrak, İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin, "Erdoğan önümüzdeki seçimi kazanamayacağı için belediye başkanımız da görevine gönül rahatlığıyla devam edebilecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Görevim son bulabilir' çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun - Son Dakika