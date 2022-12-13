Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı! Aralarının açık olduğu söyleniyordu - Son Dakika
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Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı! Aralarının açık olduğu söyleniyordu

13.12.2022 16:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği' iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. "Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, İstanbul yargılanıyor" diyen Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun arasında gerginlik olduğu öne sürülüyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla yargılanmasına yarın saat 11:00'de devam edilecek. Dava öncesi dikkat çeken hamle ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek paylaşımında bulundu.

"İSTANBUL YARGILANIYOR"

Son günlerde çıkan "Araları açık" iddialarını daha önce yalanlayan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından İmamoğlu ile ilgili yaptığı son paylaşımda, "Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor" dedi. Kaftancıoğlu böylece İmamoğlu'na destek verdiğini gösterdi.

Aralarında 'Gerginlik var' söylemlerine Kaftancıoğlu'ndan twitli yanıt: Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil,İstanbul yargılanıyor

İBB: İMAMOĞLU SİYASİ HAKLARINDAN MAHRUM EDİLMEK İSTENİYOR

İBB'den yapılan açıklamada ise, "İstanbulluların iradesi yargılanıyor. 16 milyon İstanbullunun oylarıyla 2 kez seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi haklarından mahrum edilmek isteniyor" denildi. Dava, yarın İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecek.

İKİLİ ARASINDA NE OLMUŞTU?

29 Kasım'da CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas'ın Twitter hesabından paylaştığı ilçe başkanları ile İmamoğlu'nun fotoğrafındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Hiçbir programda İmamoğlu'nu yalnız bırakmayan Kaftancıoğlu bu sefer ziyarette yer almadı. Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında hakaret içerikli söylemler söylediği iddia edilen İmamoğlu ise konuya ilişkin, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" yanıtını vermişti.

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Son Dakika Politika Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı! Aralarının açık olduğu söyleniyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı! Aralarının açık olduğu söyleniyordu - Son Dakika
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