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Yürüyen merdivenlere sabotaj kamerada! Paçalarını düzeltir gibi yapıp tuşa bastı - Son Dakika

Yürüyen merdivenlere sabotaj kamerada! Paçalarını düzeltir gibi yapıp tuşa bastı

Son Güncelleme: 17.10.2023 13:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrolardaki yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece'de metro merdivenlerinin durdurma tuşuna basan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

İBB'nin metrolardaki yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj görüntülerine bir yenisi eklendi. Küçükçekmece'de metro merdivenlerinin durdurma tuşuna basan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, sabotajı sosyal medya hesabından duyurdu.

SABOTAJ KAMERADA

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bir kişi yürüyen merdivenin durdurma tuşuna bastığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin paçalarını düzeltiyormuş gibi yaptığı sırada yürüyen merdivenlerin durdurma tuşuna bastığı anların görüldüğü videoyu İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından duyurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Ongun paylaşımında, "Bu sabah, Küçükçekmece Cennet Mahallesi. Yürüyen merdivenleri durduran, bozan asansörlere zarar veren kişiler hakkında rutin olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu hatırlatırız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yürüyen merdivenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yürüyen merdivenlere sabotaj kamerada! Paçalarını düzeltir gibi yapıp tuşa bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yürüyen merdivenlere sabotaj kamerada! Paçalarını düzeltir gibi yapıp tuşa bastı - Son Dakika
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