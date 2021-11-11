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İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı - Son Dakika

İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı

11.11.2021 23:42

İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı Çalışmaları yarıda kalan park 38 günde tamamlanarak hizmete açıldı Bakan Karaismailoğlu: "Bakanlığımızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını bekleyemezdik" Marmaray Zeytinburnu Durağı üzerinde yer...

İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı

Çalışmaları yarıda kalan park 38 günde tamamlanarak hizmete açıldı

Bakan Karaismailoğlu: "Bakanlığımızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını bekleyemezdik"

İSTANBUL - Marmaray Zeytinburnu Durağı üzerinde yer alan ve yapımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanan Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açıldı. Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, bu park için 17 Ekim 2018 tarihinde İBB tarafından çalışmaların başladığını, ancak şuan ki yönetimin çalışmaları durdurarak parkı yarım bıraktığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu: "Bakanlığımızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını bekleyemezdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zeytinburnu Durağı üzerinde yer alan ve yapımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanan Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılış törenine katıldı. 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına başladığı ve şuan ki İBB yönetimi tarafından yarım bırakılması nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi'nin 38 günde yapımını tamamladığı park, halkın hizmetine açıldı. Açılış törenine konuşan Bakan Karaismailoğlu İBB'ye yüklendi.

"Şuan ki İBB yönetimi tarafından bütün çalışmalar durduruldu"

Açılış törenine konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Belediyecilikte başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmaktan geçiyor. Bu sayede de kimse aramıza giremedi. Bakanlığımız ile Zeytinburnu Belediyesi'nin ortak çalışması neticesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nda malum zihniyetin durdurduğu projelerden sadece bir tanesi. Marmaray güzergahının üstü kapatılarak elde edilen alanın, park ve dinlenme hizmeti vermesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara hızlıca başlandı. Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra maalesef şu an mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından bütün çalışmalar durduruldu. Devam eden metro inşaatın üzerine hafriyat döken, hastanenin yolunu yapmayan, metrosunu durduran, bakanlığımızın yaptığı projelerin üzerine çökmeye çalışan zihniyetten daha fazlasını da bekleyemezdik. Sonrasında Zeytinburnu Belediyemiz devreye girdi. Belediye Başkanımız gereğini yaptı. Kalan kısımları hızlıca bitirdi. Ne demiş atalarımız at binenin kılıç kuşananın" diye konuştu.

"Zeytinburnu'na 34 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdık"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise parkın yaklaşık 2 yıldır atıl bir durumda olduğunu ve vatandaşların bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. 38 günde parkın yapımını tamamladıklarını ifade eden Arısoy, "Zeytinburnu için gerçekten çok önemli uzun yıllardır uğraştığımız bir projenin açılışını yaptık. Buranın çalışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 Ekim ayında başlamıştı. Ancak tamamlayamadılar. Tamamlamakta bize nasip oldu. Emek veren herkese çok teşekkür ederim. Zeytinburnu'muza İstanbul'umuza hayırlı olsun. Zeytinburnu, 34 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazandı. Bin metre yürüyüş yolu spor alanları, dinlenme alanlarıyla yepyeni bir nefes alanı Zeytinburnu'muza hayırlı olsun. Burası yaklaşık 2 yıldır çok kötü bir durumdaydı. Adli vakalar oldu. Kamuoyuna basına yansıdı. Bu çevrede oturan insanlar çok rahatsız oldular. Gerçekten burası köprüye dönmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize resmi yazıyla kendilerinin tamamlayamayacağını bizim tamamlamamızı istediğini bildiren yazıyı aldıktan hemen sonra projeye başladık. 38 günde de tamamladık" şeklinde konuştu.

İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı
İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı
İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı
İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu, İstanbul, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'nin yarım bıraktığı parkı, Zeytinburnu Belediyesi tamamladı - Son Dakika
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