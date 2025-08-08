İBB Soruşturmasında Avukat Yıldırım Adliyeye Sevk edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB soruşturmasında rüşvet iddialarında adı geçen avukat Mehmet Yıldırım emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Ağustos'ta Tuzla'da mitingdeki konuşmasında İBB soruşturmasında rüşvet iddiasıyla ilgili olarak adı geçen avukat Mehmet Yıldırım dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'nüfuz ticareti' suçundan gözaltına alınan avukat Yıldırım bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.