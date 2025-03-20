İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Politika

İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

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İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

20.03.2025 23:39  Güncelleme: 23:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan sağlık kontrolünden geçirildi.

MURAT ONGUN VE MURAT ÇALIK DA ARALARINDA

Aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu isimlerin sağlık kontrolü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda yapıldı.

İBB SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, Beylikdüzü, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kazım Demir:
    Ne kadar baskı ve zulüm yaparsanız yapın,bu iktidarın son dönemi! Tuz kokardı,bu iktidar tuz misali kokuşmuş ve ömrünü tamamlamıştır 16 59 Yanıtla
    Sinan Bayraktar:
    Kazım bey son 15 senede yapılan bütün seçimlerde aynı cümleleri kurmaktan bıkmadınız ve usanmadınız :)) 24 6
  • Fahri Sağgül:
    Bu işin şakası yok itirafçılar ve şikayetçiler hep kendi adamları o silahların ve o kadar paraların bir sözcünün evinde ne işi var kaçanlar firar edenler suçu yoksa neden kaçıyor ve neden firar ediyor.?? 58 6 Yanıtla
  • Sinan Bayraktar:
    Kendinizde biliyorsunuz :)) Bu gözaltılar boşuna değil tvlerde medyalar da sıkıyorsa gelin benide alın diye bagırıyordunuz şimdi noldu şu hale bak Devlet Başa Kuzgun Leşe 48 6 Yanıtla
    Fenasi_Kerim:
    sinoş mallık doğuştan galiba 0 0
  • D Celik:
    akp dün 2p milyar dolar yaktı koltuk için .Bu akp seçmenleri acaba asgari ücretle ev gecindiriyor mu .millet perişan 11 26 Yanıtla
    Alper Elma:
    kendi adına konusy provokatif soylemler söyleme ,her yorumun ve diğerleri özenle takip ediliyor senin ne m al olduğunu biliyoruz 0 0
  • kuzeyli baba:
    Valla öyle bereketli bir ülke ki Türkiyemiz yiye yiye bitiremediler vallaha parası olan parasını arsa tarla ya yatırsın paranızı bankada eyro usd altın da tutmayın bence tarla alın hisseli hissesiz fark etmez Tavsiyem Sivas. Sivas a büyük yatırımlar geliyor yüksek hızlı tren geldi bile 13 2 Yanıtla
    Alper Elma:
    Sivas senin olsun sen al orası belki 100 sene sonra degerlenir 0 0
  • Trabzon:
    bunlar pkk itirafçılarından daha itirafçı olacak herşeyi sayıp dökecek rahata lükse servete sahip insanlar tutsaklığı kabul edemez 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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