İbiş: Gençlikle Çok İş Yapacağız - Son Dakika
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Politika

İbiş: Gençlikle Çok İş Yapacağız

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AK Parti Gençlik Kolları Başkan adayı Yusuf İbiş, heyecanlı ve enerjik olduklarını vurguladı.

27.01.2025 15:40
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AK Parti Gençlik Kolları Başkan adayı İbiş: "Heyecanlıyız, enerjimiz yerinde ve bu gençlikle çok iş yapacağız"

ANKARA - AK Parti Gençlik Kolları Başkan adayı Yusuf İbiş, "Heyecanlıyız, enerjimiz yerinde ve bu gençlikle çok iş yapacağız" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkan adayı Yusuf İbiş, partisinin Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi öncesinde İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. 1 milyondan fazla üyesiyle AK Parti Gençlik kollarının Türkiye'nin en büyük gençlik kolları yapılanması olduğuna dikkati çeken İbiş, "Bugün AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçeside örgütlenebilen tek gençlik yapılanmasıdır ve bugün bu vesiyle salondaki coşkuyu görüyorsunuz. Türkiye'nin dört bir tarafından, Türkiye'nin mozaiyi burada ve bizlerede hamdolsun ilçe gençlik kollarından başladığımız bu süreçte gençlik kollarının genel başkanı olmak nasip oldu. Çok heyecanlıyız, enerjimiz yerinde ve inşallah bu gençlikle çok iş yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

AK Parti, Politika, Gençlik, Yaşam, Son Dakika

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