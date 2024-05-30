DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: Sahipsiz hayvan sorunu barınaklarda çözülemez - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: Sahipsiz hayvan sorunu barınaklarda çözülemez

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: Sahipsiz hayvan sorunu barınaklarda çözülemez

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunun, köpeklerin barınaklarda tutularak çözülemeyeceğini belirtti. Akın, hayvanların barınakta hapsedilmesinin kabul edilemez olduğunu ve bu durumun öldürme pratikleriyle eşdeğer olduğunu ifade etti.

30.05.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunun, köpekler barınaklarda tutularak çözülemeyeceğini söyledi.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz hayvanlara ilişkin son dönemde üzerinde çalışılan düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hayvan hakları konusunun Türkiye'de çok eski bir tartışma alanı olduğunu belirten Akın, "Türkiye tarih boyunca kedi ve köpeklerle beraber yaşamış, ortak hayatlarını inşa etmeye çalışmıştır. Köpekler sadece sokakta değil evlerde de farklı alanlarda da insanların can yoldaşı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Aydın, geçmişte de sahipsiz hayvan sorunu yaşandığını ve 2004'te, sahipsiz köpeklerin bulunduğu yerden alınarak belediye tarafından kısırlaştırıldıktan sonra aynı yere bırakılması yönünde bir düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Bu uygulamanın 20 yılda hayata geçirilemediğini söyleyen Akın, sokaktaki her hayvanın saldırgan olmadığını, bunun istisna olduğunu anlattı.

Sahipsiz köpekler barınaklarda tutularak sorunun çözülemeyeceğini belirten Akın, "Aslında fiilen öldürme pratikleriyle karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek isteriz. Hayvanların barınakta hapsedilmesi, bakılmayan, birbirini yiyen köpekler durumuyla karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milletvekili, İbrahim Akın, DEM Parti, İzmir, Hayvan Hakları, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: Sahipsiz hayvan sorunu barınaklarda çözülemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:25:55. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: Sahipsiz hayvan sorunu barınaklarda çözülemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement