İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şırnak'ta 50 dönüm arazi üzerinde hayvan barınağı inşa edildi

ŞIRNAK - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. İl Özel İdaresi tarafından Cizre ve Silopi ilçeleri arasında bulunan Kösreli köyünde 50 dönüm arazi üzerine sahipsiz sokak hayvanları için inşa ettiği hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyünde 100 dönüm arazi üzerine inşa edilen Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 50 dönümlük alanın inşası tamamlanarak faaliyete girdi. Tamamlanan merkezde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şırnak'ta 50 dönümlük alanda Valilik öncülüğünde kentteki bütün belediyelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde merkez yapıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu: "5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereğince hem belediyelerimizin hem de İl Özel İdarelerimizin sahipsiz sokak hayvanlarını yapacakları barınaklara toplayıp orada gerekli sağlık müdahalelerini, rehabilitasyon süreçlerini işlettikten sonra yine kısırlaştırma işleminden sonra hayvanları o oluşturulacak barınma merkezlerin de ve yine doğal yaşam alanlarında beslemek ve barındırmakla ilgili görevleri var. Bu noktada özellikle İl Özel İdaresi bulunan 51 ilimizde belediyelerimiz ile birlikte valilerimizin de çok yoğun bir çalışması söz konusu. Her ilimizde valilerimiz gerek belediyelerimizle birlikte gerekse ayrıca müstakil olarak İl Özel İdareler üzerinden hem hayvan barınaklarını inşa ediyorlar. Hem de burada olduğu gibi hayvan barınakları ile birlikte doğal yaşam alanlarında yine hayata geçiriyorlar. Şırnak'ımızda da şuan içerisinde bulunduğumuz 50 dönümlük alanda sayın valimizin öncülüğünde Şırnak'taki bütün belediyelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, tabi belediyelerimiz ile birlikte İl Özel İdare alanında ki kırsal alandaki sahipsiz köpekleri de alacak şekilde 50 dönümlük bir barınak burada hayata geçirilmiş. Büyük oranda tamamlanmış. Ama çalışmalar halen devam ediyor kısmen. Ama bunun yanında az ileri de devamında 50 dönümlük bir doğal yaşam alanı da yine inşa halinde. İnşallah burada ki tesis tamamlanıp tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde Şırnak'taki bütün sahipsiz sokak hayvanlarını alabilecek büyüklükte bir tesis olacak. Bu nokta da Şırnak'ımızı büyük oranda rahatlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

Daha sonra Aktaş, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Tır Parkı'nı ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe programlarının Şırnak merkeze geçen Aktaş ve beraberindekiler, 6 Kasım 1996 yılında Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK mensupları ile girilen çatışma da gazi olan Güvenlik Korucusu Hüseyin Ertene'yi evinde ziyaret etti. Aktaş, "Bizleri muhabbetle ağırlayan kıymetli Gazimize ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Onların daima yanındayız. Kahraman Şehitlerimize rahmet, kahraman Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum" dedi. Gazi Ertene ziyaretinin ardından 9 Mayıs 2009 yılında Kelga Tepe mevkiinde terör örgütü mensupları tarafından döşenen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olan Selman Bilir'in ailesini ziyaret eden Aktaş, "Şehit ailelerimiz, aziz vatanımızın varlığı ve birliği için canını feda eden kahramanlarımızın bizlere emanetidir. Milletimizin onuru ve şanıdır. Valimiz Sayın Birol Ekici, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Sayın Ünsal Bulut, Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Sayın Mevlüt Dirim ve Emniyet Müdürümüz Sayın Serdar Büyükleblebici ile birlikte bizleri gönül hanelerinde misafir eden Şehit Güvenlik Korucusu Selman Bilir'in kıymetli ailesine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali kılsın, ruhunu şad eylesin" dedi.

Ziyaretlere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, eşlik etti.