İçişleri Bakan Yardımcısı: İsrail\'in yürütmeyi durdurma kararına uyması gereklidir

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "100 sene önce soykırımdan kaçan insanların, bugün kendi ülkelerinde garibana, mazluma, mağdura soykırım uygulaması kabul edilebilir değil ve utanç vericidir. Ancak dün alınan karar çok önemli bir karardır. Bir an önce İsrail'in yürütmeyi durdurma kararına uyması gereklidir" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, ilk olarak AK Parti Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu ve partililerle birlikte Çarşı Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Turan ve beraberindekiler esnaf gezisinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Turan, "Biz Filistin'de 25 bin insanın ölümünden utanırken, mahcup olurken adeta insanlığımızı kaybederken dün Uluslararası Adalet Divanı 15 kabule, 2 ret ile bir karar verdi. İsrail'i soykırımcı bir devlet olarak tanımladı. Bu saldırılara son vermek için yürütmeyi durdurma kararı verildi. İkinci olarak da 1 aylık savunma imkanı verildi. Dünyanın en utanç verici meselesi bir ülkenin soykırım iddiasıyla karşı karşıya kalmasıdır. 100 sene önce soykırımdan kaçan insanların, bugün kendi ülkelerinde garibana, mazluma, mağdura soykırım uygulaması kabul edilebilir değil ve utanç vericidir. Ancak dün alınan karar çok önemli bir karardır. Bir an önce İsrail'in yürütmeyi durdurma kararına uyması gereklidir. Uluslararası örgütler, kuruluşlar da mutlaka bu durumun takibini yapması gerekmektedir. Bu kararı alan mahkemenin mutlaka kararı uygulaması lazım. Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelerin de bu kararın uygulanmasını takip etmesi lazım" dedi.