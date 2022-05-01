İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı

01.05.2022 16:40
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun'un Piraziz ilçesinde trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun'un Piraziz ilçesinde trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Ordu'dan kara yoluyla Piraziz'e gelen Erdil, Giresun Valisi Enver Ünlü tarafından karşılandı.

Erdil, buradaki trafik uygulama noktasında görevli emniyet ve jandarma görevlileriyle bayramlaştı.

Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra araç sürücüleri ve yolcularla sohbet etti, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Erdil, kara yoluyla Trabzon'a gitti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Piraziz, Giresun, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı - Son Dakika


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