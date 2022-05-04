İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor

04.05.2022 19:55

Eski MHP'li Sinan Oğan'ın da aralarında olduğu 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunulacağının açıklanmasından sonra, Sinan Oğan bir Ali Kınık şiiriyle yanıt vermiş ve İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya "Suriyeli" diye seslenmişti. Çataklı yeni bir açıklama yaparak, açıklanan Suriyeli mülteci sayısının gerçekleri yansıtmadığını dile getirdi.

Türkiye'de sığınmacıların sayısıyla ilgili başlayan tartışmalar devam ediyor. Sinan Oğan'ın verdiği rakamların gerçek dışı olduğunu belirten İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dün yaptığı açıklamada Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

OĞAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu iddia eden MHP eski milletvekili Sinan Oğan'a tepki gösterdi.

ALİ KINIK'LI CEVAP

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Çataklı'ya yanıt verdi. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya 'Suriyeli' diye seslenen Oğan, milliyetçi hareketin önemli isimlerinden Ali Kınık'ın "Satan utansın" isimli şiirini paylaştı.

"İNSANLIK ADINA BEN UTANDIM"

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Sinan Oğan'ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarını paylaşarak, "Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu bir. 1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu iki! Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım" dedi.

Ali Kınık'ın şiiriyle yanıt vermişti! Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Sinan Oğan'a tepki
Ali Kınık'ın şiiriyle yanıt vermişti! Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Sinan Oğan'a tepki
Ali Kınık'ın şiiriyle yanıt vermişti! Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Sinan Oğan'a tepki
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Milliyetçi Hareket Partisi, Sinan Oğan, Ali Kınık, Suriyeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor - Son Dakika


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