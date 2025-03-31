İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: "40 yıldan beri askerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin başta büyük bedel ödediği terör meselesi artık geride...

Çanakkale Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Suriye özeline baktığımızda komşumuz, sınırımızda çok büyük bir çalkantılı dönem geride kaldı. 40 yıldan beri askerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin başta büyük bedel ödediği terör meselesi artık geride kalıyor. Yeni bir sayfaya başlıyoruz" dedi.

Çanakkale Valiliği tarafından Deniz Polisevinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına, Vali Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yarbay Orhan Öğrenci, daire müdürleri, askeri erkan, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Ömer Toraman ile birlikte emniyet, jandarma personeli, daire müdürleri, gaziler ve şehit aileleriyle bayramlaştı.

Çanakkale'nin hem fiziki hem siyasi hem tarihi hem coğrafi olarak çok özel topraklar olduğunu belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bölgeye bakıldığında Türkiye kadar kıymetli, güçlü tarihi dokusu olan başka bir ülkenin olmadığını söyledi. Bu millet kadar izzetli, onurlu bir başka millet olmadığını da kaydeden Bakan Yardımcısı Bülent Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sıkıntılar, sorunlar olur, aşarız, aştık. Türkiye ne zaman büyümeye başlasa, ekonomisini ne zaman toparlamaya başlasa ya darbeyle ya muhtırayla ya sokak eylemleriyle bir şekilde engel olunmaya çalışılmış ama bu millet güçlü bir millet. Bu bayram gösterdi ki omuz omuza aşılamayacak hiçbir iş, hiçbir görev yoktur. Suriye özeline baktığımızda komşumuz, sınırımızda çok büyük bir çalkantılı dönem geride kaldı. 40 yıldan beri askerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin başta büyük bedel ödediği terör meselesi artık geride kalıyor. Yeni bir sayfaya başlıyoruz. Bu yeni dönemde ülkemizin kalkınmasına tüm kurumlarımız, partilerimiz, yöneticilerimiz beraber omuz vereceğiz, moralimizi bozmayacağız." - ÇANAKKALE