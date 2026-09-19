İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: "Gazimiz kendisi için değil tüm milleti için bedel ödemiştir"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Biz gaziliği sadece bireysel olarak değil, tüm bir millet olarak, tüm bir insanlık olarak, bu ülkenin 86 milyonu aziz bilir, kıymetli biliriz. Biz gazimizin sadece kendi ailesi olduğunu değil, bizim de ailemizin olduğunu biliriz. Çünkü o gazimiz kendisi için, efradı için değil, tüm milleti için bedel ödemiştir, gazi olmuştur" dedi.

Ankara'da Keçiören Belediyesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ortaklığında, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, "Kürsüye çıkarken düşündüm; bugün gazilerimizle beraberiz, özel bir gündeyiz. Ne söylemek lazım, ne ifade etmek lazım? Söylenmemiş ne vardır diye düşündüm. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş, hadis-i şeriflerde ifade edilmiş, şiirlerde, destanlarda, ağıtlarda ifade edilmiş. Tabiri caizse şehitlerimiz için, gazilerimiz için yeni bir şey söylemekten aciz olduğumuzu ifade etmek isterim. Hamdolsun her şeyin söylendiği, yaşandığı bir atmosferdeyiz. Ancak gaza ruhunun nesilden nesile aktarılması, gazilik ruhunun tüm gençlerimize aktarılması en büyük hedefimiz olsa gerek" diye konuştu.

Gaziler Gününü'nün resmiyete kavuşmasından bahseden Turan, "Çok sayıda benzer görevde bulunan vakfımız, derneğimiz var. Hepsinin emeği kıymetli, güzel işler yapıyorlar. Ancak Lokman Başkanımızın başkanlık yapmış olduğu vakfımız özellikle 94 yılından bugüne, yani uzun yıllardan bugüne büyük işler yaptılar. 99'da kamu yararı alarak yine büyük bir adım attılar. Hatta bugün gururla andığımız Gaziler Günümüzün yasalaşmasında da büyük bir motivasyona sebep oldular. Bugün özel bir gün. Sakarya Meydan Muharebemizi kazandıktan sonra Gazi Mustafa Kemal'e Meclisimizin 19 Eylül'de vermiş olduğu gazilik ve mareşallik ünvanıyla beraber 2002'de de Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlandı. Yani yasal olarak 2002'den bugüne bu özel günümüzü Gaziler Günü olarak kutlamaya devam ediyoruz. Tekrar yürekten tüm gazilerimizin bu özel gününü tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ediyorum Rabbimizden" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığındaki şehit ve gazilerden bahseden Turan, şunları kaydetti:

"650 binden fazla personeliyle İçişleri Bakanlığımız da aslında bir nevi bir Şehitler ve Gaziler Bakanlığı. Gazilerimizin derdini en çok anlayan, hissiyatını en çok hisseden bakanlıklardan bir tanesi de İçişleri Bakanlığımız. Binlerce gazimiz var kurumlarımızda. Şehidimiz var polisimizde, jandarmamızda, diğer kurumlarımızda. O yüzden gazilerimizin bugünkü törenine koşarak gelmeyi bir görev bildik. Siyasi partiler bu tarz toplantılarda yaptığını anlatırlar. 'Şunu yaptık, bunu yaptık' derler. Ancak bugün hariç hiçbir yapılan iş gazimizin yapmış olduğu fedakarlığın karşılığı olmadığından dolayı ne yaptığımızı değil, ancak ne yapacağımızı konuşmanın anlamı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden sizi rakamlara, adımlara, yapılanlara boğmaktan ar ederim tabiri caizse. Bakınız değerli misafirler, gazilik 'gaza' kökünden gelir bilirsiniz. Sözlükte basit üç dört kelimedir, çok zor bir kelime değildir. Ancak gaza bir ruh halidir, bir iddiadır. Gazi bir savaşa girmeden önce niyetiyle gazi olur önce. O niyetin sonucunda gazi olursunuz ya da olmazsınız. Yani gazanın ruhunun sonucudur, imanın tecellisidir tabiri caizse. O yüzden biz gaziliği sadece bireysel olarak değil, tüm bir millet olarak, tüm bir insanlık olarak, bu ülkenin 86 milyonu aziz bilir, kıymetli biliriz. Biz gazimizin sadece kendi ailesi olduğunu değil, bizim de ailemizin olduğunu biliriz. Çünkü o gazimiz kendisi için, efradı için değil, tüm milleti için bedel ödemiştir, gazi olmuştur."

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise, "Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler var olduğunuz müddet içerisinde bizler bu vatanın mensubiyet şuuru çerçevesinde var olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim atalarımız, Hoca Ahmet Yesevi ve Horasan Erenleri, Anadolu coğrafyasını Türkleştirirken, İslamlaştırırken bizlere emaneti bu aziz vatan coğrafyasıdır. Biz de milli manevi değerlerimizle gelecek nesillere bırakacağımız bu vatan coğrafyasını dizayn etmek, güzel noktalara getirmek, içinde bulundurduğu bu aziz millete hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Şükürler olsun bu milletin ceddinden kalan sadece ve sadece tek bir davası vardır. Hiçbir zaman ikinci bir davası olmamıştır. İşte o davanın adı, Nizam-ı Alem İ'la-yı Kelimetullah davasıdır ve her zaman da öyle kalacaktır. Şükürler olsun yücelik öyle kuru kuruya olmaz. Yüce Türk milletini yüce ve aziz kılan, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin senelerdir sancaktarlığını yapan bir millet olabilme özelliğidir. Her zaman zalimin karşısında, ezilenin yanında, kendi öz kültür kodlarıyla dimdik ayakta duran milletin adıdır. O millettir ki Hazreti Ali Efendimiz gibi dimdik durur. Hak, hukuk, adaletten ayrılmaz. Etrafına, eşrafına aynı sevgi ve aynı metanetle davranır. İşte, yüce Türk milleti olmak böyle bir şey" şeklinde konuştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise, "Gazilik, şehadeti göze almış olanların ünvanıdır. Gazilik Allah'ın makamıdır. Gazi bayraktır. Gazi adanmışlıktır. Gazi sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının zirve isimleridir. Bu sebeple yaşayan her bir gazi, bu vatan için uzuvlarından, hayallerinden vazgeçerek bedel ödemiş kahramanların ünvanıdır. Bugün burada gazilerimiz var. Onlar vatan sevgisinin yaşayan örnekleridirler. Vatan için bedeninden bir parçayı bırakarak, bırakan ama onurundan hiçbir şey kaybetmeyen kahramanlarımızdır. Vatanımız, bayrağımız, aziz milletimiz için vatan toprağına, şehit düşenlere Rabbimden rahmet diliyor, yeter ki bayrağımız dalgalansın şuuruyla gençliğini, geleceğini, ömrünü vatan uğruna feda eden siz kıymetli dava arkadaşlarım, Gaziler Gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun" sözlerini söyledi.

Programa, Hak İşçi Sendikaları Konfedarasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.