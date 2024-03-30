İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı\'da esnafla buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birtakım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ağrı'da esnafla bir araya geldi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolü tarafından Valilikte karşılandı. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Yerlikaya, daha sonra Eski Van Caddesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esnafın istek ve taleplerini dinledi. - AĞRI
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "1 Nisan sabahı İstanbul'da yepyeni bir sayfa açılacak.
AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, Sanat Sokağı'nda bulunan seçim bürosunda halk buluşması gerçekleştirdi. Başkan Yarka, oy verme işlemleri ve sonrasında vatandaşları sağduyulu olmaya çağırdı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in Ulu Camii çıkışında gerçekleşen halk buluşmasında vatandaşlar başkan adayını bağrına bastı. Bozbey, seçim öncesi Bursalılarla buluşarak projelerini anlattı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
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