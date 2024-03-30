İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı\'da esnafla buluştu

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birtakım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ağrı'da esnafla bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolü tarafından Valilikte karşılandı. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Yerlikaya, daha sonra Eski Van Caddesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esnafın istek ve taleplerini dinledi. - AĞRI