İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erdek\'te seçim ofisi açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Balıkesir'in Erdek ilçesinde AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya " Türkiye'nin huzur için varız" dedi.
600 bin İçişleri personeli ile huzur için aralıksız çalıştıklarını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Hain bölücü terör örgütü ve diğer tüm terör örgütleriyle, din istismarcısı olanlar, sol terör örgütü ayrım gözetmeden bunların tamamıyla ilgili uğraşıyoruz. 600 bin İçişleri ailemize birlikte. Yani polisimiz ve jandarmamızla birlikte. Değerli kardeşlerim, biz ilk gün göreve geldiğimiz zaman bir cümle söyledik. Hukuk dedik. Hukuk devleti dedik. İnsan hakları dedik. Bizim İçişleri Bakanlığımızın görevi yazıldığı zaman alt alta belki birkaç sayfa tutar ama bunun tamamı akıllarda ve gönüllerde iz bıraksın diye bir kelimeyle tanımla sayın bakan derseniz o kelime "Huzur". İçişleri Bakanlığı huzur için vardır. O yüzden biz her gittiğimiz yerde ve her paylaşımlarımızda "Türkiye'nin Huzuru" diyoruz. Türkiye'nin huzur için varız. Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa; işte terör örgütleri, işte organize suç örgütleri, işte geleceğimizi göz aydınlığımız, yavrularımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirleri, bunların her biriyle ilgili amansız, durmadan, duraksamadan, inançla, uğraşıyoruz. Alıyoruz bunları götürüp adalete teslim ediyoruz" dedi.
Herkesin kanun önünde eşit olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Yani suç işlemekte kibirlenenler. Kim onlar? Şehir eşkıyaları. Ne yapıyoruz biz bunları? Bakın emniyet, jandarma, bütün güvenlik birimlerimize diyoruz ki Benim vatandaşımın bildiği, hissettiği, bazılarında üzüldüğü ve canının yandığı eğer bir organize suç örgütü varsa ve bunu en fazla üç dört ay içerisinde savcılarımızla beraber ne yapacaksınız? Teknik takip, fiziki takip, bütün bilgi, belge, dokümanlarını alacaksınız. Bir gün sabahleyin siz uyurken biz şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız, alıp götürüp adalet teslim edeceğiz. Biz bunları istemiyoruz. Anayasa ne diyor? "Herkes kanun önünde eşittir" Birbirimize bir üstünlüğümüz yok. Hepimiz bu aziz devletimizin sahibiyiz. 85 milyon hepimiz eşit, biriz. Bakın değerli kardeşlerim Türkiye'nin huzuru, şehirlerin huzuru, ilçelerin huzuru, caddelerimizin, mahallelerimizin huzuru için İçişleri Ailesi olarak biz çalışıyoruz. Diğer kurumlarla beraber, adliyemizle, savcılıklarımızla hepsiyle beraber. Bunları yapıyoruz. Ama her zaman söylüyoruz gittiğimiz yerden. Aslında huzur refah yerelde başlıyor, burada başlıyor. Yani eskiden belediye başkanlarımıza biz ne derdik? Şehri Emin derdik. Yani emin olan kişiye emanet edilirdi" dedi. - BALIKESİR
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