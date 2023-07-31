İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile asayiş toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile asayiş toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte Asayiş toplantısı yaptık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA