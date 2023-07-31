İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Asayiş Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Asayiş Toplantısı Gerçekleştirdi

31.07.2023 15:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile asayiş toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında 'İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte Asayiş toplantısı yaptık' ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile asayiş toplantısı gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile asayiş toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte Asayiş toplantısı yaptık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Esenyurt'taki tekel saldırısının bir faili daha yakalandı! Gözaltı sayısı 2'ye yükseldi Esenyurt'taki tekel saldırısının bir faili daha yakalandı! Gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

Ali Yerlikaya, Zafer Aktaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Asayiş Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Ömer Yurtseven, Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı
15:38 Arda Güler'e destek paylaşımı yapan Ömer Yurtseven takipçisini fena bozdu
15:32 Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
15:29 Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
15:28 Galatasaray, Sergio Ramos'u transfer ediyor
15:24 Yok artık Galatasaray! Nelsson'u yollayıp yerine Sergio Ramos'u getiriyorlar
15:12 Milli voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları
15:09 Milli voleybolcu Hande Baladın'a şok tehdit! Yazılanları görünce soluğu savcılıkta aldı
14:55 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı sürpriz adaylık hamlesi
14:50 Ankara'da yerel seçim rüzgarı sert esecek! AK Partili başkan, Yavaş'a karşı adaylığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 16:20:55. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Asayiş Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement