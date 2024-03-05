İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine yönelik İstanbul'da ziyaretlerine devam eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.
Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, esnafları dinledi, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Bakan Yerlikaya ile fotoğraf çektirdi. Bakan Yerlikaya çocuklara da oyuncak hediye etti. Bakan Yerlikaya, bir esnaf dükkanını ziyarette bulunduğu basın mensuplarına lokum ikram etti. Ziyaretlerini Mısır Çarşısında sona erdiren Bakan Yerlikaya, AK Parti seçim standına gezdi. - İSTANBUL
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AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındıklı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek verdi. Bayraktar, vatandaşların sorularını yanıtladığı sohbet toplantısında Kurt'a her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan adayı Kurt ise seçilmesi durumunda vatandaşların sorunlarını çözmek için meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.
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