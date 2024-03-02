İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da yaptığı konuşmada terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yerlikaya, Türkiye'deki yaylaların ve meraların halkın emrinde olduğunu belirtti. Ayrıca, asrın felaketinde devletin seferber olduğunu ve milletin birlik içinde hareket ettiğini vurguladı.

02.03.2024 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye'mizdeki hiçbir yaylamız, hiçbir meramız kapalı değil. Hepsi aziz milletimizin emrinde ve istifadesinde Allah'a hamdolsun. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor. Gelin hep beraber bu meydandan yürekten bir kere daha söyleyeyim. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir takım temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Yerlikaya, Dörtyol ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Yerlikaya açılış öncesi vatandaşlarda seslendi. Bakan Yerlikaya, istihbarat ekiplerinin nokta atışı operasyonlarıyla terör örgütlerini bitirme noktasına geldiği belirterek, "İstihbaratımızın nokta atışlarıyla nasıl nefeslerini kestiğimizi, onları pişman ettiğimizi görüyorsunuz. Bunun en büyük şahitlerinden birisi Hatay'ımız; Dörtyol'umuz, İskenderun'umuz ve Belen'imiz. Yaylalarımıza, meralarımıza yazın buradaki sıcaktan yukarıdaki evlerimize 4 sene önce, 5 sene önce, 10 sene önce çıkabiliyor muyduk. Şimdi, değil ki Dörtyol'da ki yaylalar, Osmaniye'deki yaylalar, bu coğrafdadaki yaylalar daha geçen gün bir ekrandan tüm Türkiye'ye haykırdım. Şu anda bizim Türkiye'mizdeki hiçbir yaylamız, hiçbir meramız kapalı değil. Hepsi aziz milletimizin emrinde ve istifadesinde Allah'a hamdolsun. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor. Gelin hep beraber bu meydandan yürekten bir kere daha söyleyeyim. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinde devlet olarak imkanların seferber edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Kardeşlerim 22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millete hizmet etmek için gece gündüz demeden durmadan çalışıyoruz. Bu ülkeye bir eser daha kazandırmanın bu milletin bir derdini daha çözmek için hep çabalıyoruz. Çabalamaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim, asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz ve milletimiz varını, yoğunu, bütün imkanlarını seferber etti. Etmeye de devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından kar kış demeden milletimiz yollara düştü, deprem bölgesine akın etti. Bir can daha kurtarabilmenin, enkazın içinden bir eli daha tutabilmenin mücadelesini verdik. Zor günlerde millet olmanın ne demek olduğunu, bu milletin nasıl birbirine kenetlendiğini bir kez daha herkese gösterdik" dedi.

Dörtyol ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştiren Bakan Yerlikaya, buradan Erzin ilçesine geçti. - HATAY

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Hatay, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:07 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
15:25 Kızıldeniz’de Husiler’in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü Kızıldeniz'de Husiler'in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 19:05:45. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement