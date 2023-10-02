İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan gazeteci gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya\'yla ilgili paylaşım yapan gazeteci gözaltına alındı
Son Güncelleme: 02.10.2023 23:05

Dün Ankara'da meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan gazeteci Fazıl Duygun, Niğde'de gözaltına alındı. Saldırı girişimi sonucunda teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş ve 2 polis hafif şekilde yaralanmıştı. Duygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Dün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Gazeteci Fazıl Duygun gözaltına alındı.

Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Duygun, Niğde'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Duygun, işlemler için emniyete götürüldü. - NİĞDE

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Ankara, Niğde, Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
00:19 Meteoroloji, 20 ilde yaşayan vatandaşları uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat
00:16 Altay Bayındır, "Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna
23:33 Hangi takım ne yaptı! İşte Süper Lig'deki son durum
23:05 Yanında intihar notuyla iş yerinde tavana asılı halde bulundu! Ancak ölümü yine de şüpheli
23:00 İngiltere'de Oxford yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi
22:53 Eşini katledip intihara kalkışan şahsın sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı
22:44 CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat: Kılıçdaroğlu'na saldırmak Mustafa Kemal'e saldırmaktır
22:30 Liverpool, Tottenham maçı sonrası VAR kayıtları için başvuruda bulundu
22:06 RAMS Başakşehir, Kayseri'de 1 puana razı oldu
21:05 ABD'de meydana gelen uçak kazasından kurtulan olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2023 00:35:00. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement